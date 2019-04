Von Aalener Nachrichten

Eine Fotofalle in Steinheim am Albuch (Landkreis Heidenheim) hat höchstwahrscheinlich einen Wolf fotografiert. Das berichtet das Umweltministerium Baden-Württemberg in einer Pressemitteilung. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) untersucht den Vorgang.

Die Experten der FVA gehen nach derzeitigem Kenntnisstand zumindest davon aus, dass auf dem Foto ein Wolf zu sehen ist. Wegen der schlechten Bildqualität ließe sich jedoch noch keine gesicherte Aussage treffen.