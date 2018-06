Virtuos und temporeich an der Orgel

Beim Auftakt der diesjährigen Sommerkonzerte in St. Martin wurde wieder einmal deutlich, dass Wangen nicht nur über eine erstklassige Orgel, sondern einen erstklassigen Organisten verfügt, der die musikalischen Möglichkeiten des Instruments glänzend zu nutzen weiß. Georg Enderwitz spielte Werke vom Barock bis zur Romantik, vielfältig, stilsicher und klangmächtig.

Den Beginn machte der „Marche pontificale“ von Charles Gounod (1813 bis 1893). Mit seinen punktierten Motiven und der geradlinigen Harmonieführung vermittelte das Stück echtes „Marsch-Gefühl“ und war als Einstimmung für dieses schwungvollle Konzert bestens geeignet. Weiter ging es mit süddeutschem Orgelbarock von Augustin Büx (um 1700) und Isfried Kayser. Büx erwies sich als Meister der kleinen Form, sein Concertino, Menuett und die Gigue zwitscherten durch alle Register, prickelnd, leichtfüßig und kurzweilig und mit ungebremster Spielfreude. Kaysers Passepied und Gigue waren etwas geerdeter und klangvoller, aber auch hier dachte man an aufsteigenden Schaum, an schillernde Blasen, die in allen Regenbogenfarben funkeln.

Aus den Sonaten Nr. 4 in d-Moll und Nr. 1, ebenfalls in d-Moll von Alexandre Guilmant (1837 bis 1911) hat Enderwitz eine Sonate zusammengestellt. Der erste Satz spielte mit aufstrebenden Läufen und harschen Vorhalten und war so, harmonisch schillernd in seine Steigerungen und seiner dynamischen Bandbreite bestens für die Riegerorgel geeignet. Das Menuett besaß ein unstetes Metrum, verstärkt durch harmonische Verschiebungen und dieser rastlose Charakter wurde auch durch den weichen Mittelteil nicht wesentlich gedämpft.

Die Pastorale begann einstimmig, weitere Stimmen traten hinzu und knüpften ein polyphones Gewebe, das von einem breiten, weichen Klangteppich getragen wurde. Das Finale hatte in seinem virtuosen Bewegungsimpuls barocke Anklänge, setzte einen behäbigen Choral dagegen und mischte dann beide Motive zu einer atemberaubend dichten und doch höchst agilen Klangorgie.

In seiner Toccata, Adagio und Fuge in C-Dur hat Johann Sebastian Bach (1685-1750) zahlreiche Stilelemente des norddeutschen Orgelbarocks zusammengefasst. Zunächst wird das Instrument vorgestellt mit ausgedehnten Läufen auf dem Manual und dann nicht minder virtuos und temporeich (und schweißtreibend) auf dem Pedal. Breite Akkorde mit mehrfachen Vorhalten und kühnen Harmonien leiteten zum Adagio über, einer sinnierenden und sinnlichen ‚Aria ohne Worte‘ über einem sanft voranschreitenden Bass. Das genial konstruierte Thema der Fuge mit seiner perfekten Balance zwischen Bewegung und Stauung war kraftvoll, und eröffnete schier unendliche Möglichkeiten der Gestaltung und virtuosen Darstellung. Auch der Schluss war genial: die Bewegung verschwand einfach in einer abwärts purzelnden Figur.

Dann improvisierte Georg Enderwitz über das Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“. Er entwickelte dabei ein fesselndes, modernes Kaleidoskop dieser bekannten Melodie das von butterweich bis triumphal, von strenger Form bis zu scheinbar ungezügelter Übersteigerung reichte. Dabei verlor er nie die Entwicklung seiner Improvisation, die Dramaturgie der Stile und Einfälle und die Zeit aus dem Blick. Man konnte nur Ohren und Augen aufsperren, was da am Spieltisch der Orgel vor sich ging – Improvisation ist Handwerkszeug des Organisten und gehört quasi zum ‚Tagesgeschäft‘, auf diesem Niveau und mit dieser Dichte ist sie jedoch beeindruckend und überaus mitreißend. Zur Erholung von diesem Parforceritt verabschiedete sich Georg Enderwitz nach anhaltendem Beifall mit einem in einen herrlich zarten Satz gekleideten „Der Mond ist aufgegangen“.