Virtuelle Reise nach Spanien

Anmeldung unter www.vhs-biberach.de, per E-Mail an vhs@biberach-riss.de oder telefonisch unter Telefon 073651/51-338.

Biberach (sz) - Die VHS lädt am Dienstag, 9. März, von 18.30 bis 20.30 Uhr zu einer virtuellen Reise nach Spanien ein.

In Biberach leben Menschen aus 100 verschiedenen Ländern. Viele Menschen mit einem fremden Herkunftsland, die sehr gastfreundlich, stolz und glücklich sind, erzählen gern evon ihrer Heimat: Wie ist das Leben dort? Was wird gegessen? Welche Feste feiert man? Viele Alteingesessene haben Interesse an fremden Kulturen.

Mit der „Weltreise durch Wohnzimmer“ gibt es in zwei Stunden digital per Zoom Eindrücke von dem Land.