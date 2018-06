Drei Psychiatriepatienten fliehen mit der Asche einer Toten quer durch Europa. Die starke Tragikomödie „Vincent will Meer“ war in den Kinos ein Kassenschlager. Jetzt ist sie erstmals im Free-TV zu sehen.

Berlin (dpa) - Außenseiter sind dankbare Figuren für Komödien. Schwieriger wird es, wenn diese Antihelden auch noch mit körperlichen oder psychischen Behinderungen zu kämpfen haben. Regisseur Ralf Huettner schafft mit „Vincent will Meer“ die Gratwanderung zwischen der tragischen Geschichte von drei schwer therapiebedürftigen jungen Menschen und den vielen komischen Momenten. Es ist ein berührender Roadmovie. Sat.1 zeigt den deutschen Kinohit an diesem Mittwoch (9. Januar) um 20.15 Uhr erstmals im Free-TV.

Vincent (Florian David Fitz) leidet am Tourette-Syndrom und wird von unkontrollierbaren körperlichen und sprachlichen Anfällen heimgesucht. Nach dem Tod seiner Mutter soll er in einem Pflegeheim untergebracht werden. Doch Vincent wartet nur auf die richtige Gelegenheit, um sich aus dem Staub zu machen. Denn er will den letzten Wunsch seiner Mutter erfüllen, die noch einmal das Meer sehen wollte.

Verbündete findet er in der magersüchtigen Marie (Karoline Herfurth) und dem zwangsneurotischen Alexander (Johannes Allmayer). Mit der Asche von Vincents Mutter in einer Bonbondose türmt das ungewöhnliche Trio im geklauten Auto Richtung Italien. Es wird ein verrückter Roadtrip. Dass diese Reise nicht ohne Hindernisse verläuft, ist absehbar, in der Ausgestaltung aber sehr unterhaltsam, häufig urkomisch und oft ganz schön traurig. Denn alle drei versuchen ihre Macken zu bekämpfen, mehr oder weniger erfolgreich.

Zu dem Zeitpunkt haben sich Vincents Vater und die Klinikchefin Dr. Rose längst an die Fersen der drei Ausreißer geheftet. Die Reise der Verfolger gestaltet sich dann ebenso turbulent wie die der Ausreißer. Dabei werden sich jedoch auch die beiden scheinbar gestandenen und erfolgreichen Menschen ihrer Defizite bewusst.

„Vincent will Meer“ war in Deutschland ein Überraschungserfolg und räumte auch viele Preise ab. Er erhielt zum Beispiel als bester Film die „Goldene Lola“ der Deutschen Filmakademie. Hauptdarsteller Florian David Fitz wurde als bester Schauspieler geehrt. Regisseur Ralph Huettner bekam den Deutschen Regiepreises „Metropolis 2011“.

Webseite zum Film