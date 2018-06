Villinger U23 gastiert in Denkingen

Mit Radolfzell, Bad Dürrheim und, etwas dahinter liegend, Aufsteiger Konstanz-Wollmatingen, stehen drei Teams nicht unerwartet an der Tabellenspitze. Die Teams der Ausgabe tummeln sich im Mittelfeld der Tabelle im Durchschnitt haben sie jeweils zweimal in vier Partien gepunktet. Die Fohlen des SC Pfullendorf empfangen den Aufsteiger Konstanz/Wollmatingen zum sicher erneut interessanten Derby. Der SV Bermatingen, Last-Minute-Sieger vor Wochenfrist gegen Denkingen, will verlorenes Terrain ausgerechnet beim unberechenbaren FC Rielasingen/Arlen gutmachen. Der SV Denkingen hat es mit der U23 des FC 08 Villingen tun, während der zuletzt gegen Radolfzell chancenlose FC Überlingen beim schwach gestarteten FC Neustadt einen schweren Stand hat.

SC Pfullendorf F-Team – SC Konstanz/Wollmatingen (So., 15 Uhr): Pfullendorfs Coach Patrick Hagg gibt sich vor dem interessanten Vergleich mit dem Aufsteiger Konstanz/Wollmatingen selbstkritisch. „Die Niederlage in Worblingen war sicherlich nicht unverdient. Wir hatten eine schlechte Chancenverwertung und trafen auf einen Gegner, der aggressiver und gedanklich wacher war als wir.“ Somit drückt Hagg den Reset-Knopf mit dem Status der vergangenen beiden Heimspiele, aus denen er durchweg positive Schlüsse zog. Die will er natürlich auf die Heimaufgabe gegen den alten Bekannten übertragen. „Ich kann mir nicht erklären, warum es uns auswärts nicht gelingt die starken Leistungen aus den Heimspielen zu bestätigen.“ Personell betrachtet kann Haag aus dem „Vollen“ schöpfen. Bis auf den an seiner Schambeinentzündung laborierenden Thomas Arnold sind alle Spieler fit.

SV Denkingen - FC Villingen U23 (So. 15 Uhr): Denkingens Manager Markus Kempf lobt die Küchler-Truppe trotz der beiden zurückliegenden Auftritte, aus der nur ein Punkt resultierte. „Die Mannschaft hat in den letzten beiden Spielen sehr großen Aufwand betrieben. Leider wurde dieser nicht belohnt. Spielerisch, läuferisch und in Sachen Engagement kann ich ihr überhaupt keinen Vorwurf machen. Einziges Manko war die Chancenauswertung. Da wurde in den letzten beiden Spielen einfach zu viel liegen gelassen.“ Genau da rät Kempf den Hebel anzusetzen. „Am Sonntag erwartet uns eine junge und spielstarke Mannschaft, die ergänzt durch Spieler aus dem Oberligakader sicher eine harte Nuss für uns darstellt.“ Kempf hat den FC 08 genau im Visier. „Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der neuen Liga scheinen die Villinger Aufsteiger nun ins Rollen zu kommen.“ Trotzdem gibt er sich vor seinem Heimauftritt optimistisch. „Wenn wir an die Leistung der letzten Spiele anknüpfen, aber dabei das Tore schießen nicht vergessen, werden wir die Punkte in Denkingen behalten.“

FC Neustadt – FC Überlingen (Sa., 16 Uhr): Für Überlingens Trainer Harald Kruppe gab es an der 0:5-Klatsche zuletzt gegen Radolfzell nichts zu beschönigen. „Radolfzell war uns in allen Belangen überlegen. Es profitierte von seinem leistungsfähigen Kader und dem entsprechend motivierenden Konkurrenzkampf. Nach 30 Minuten war mit dem 3:0 alles entschieden.“ Für Kruppe bessert sich die Situation dadurch aber, denn vor der Aufgabe in Neustadt hat er sein Personal noch keineswegs fix: „Zur Zeit habe ich wenig Alternativen, Gegen Radolfzell saßen zwei A-Junioren und ein Spieler aus der zweiten Mannschaft auf der Bank. Torwart Jäger verletzte sich beim Abschlusstraining, somit musste der zuvor fünf Wochen verletzte Ersatzkeeper Roberto Sutera praktisch ohne Training in den Kasten. Kruppe misst die Gastgeber keinesfalls am Tabellenplatz. „Neustadt hat bisher wenig überzeugt, aber verstärkte sich mit fünf Verbandsligaspielern aus Donaueschingen. Irgendwann platzt auch dort der Knoten“, hofft er, dass dies nicht ausgerechnet an diesem Spieltag sein wird. Neben Torwart Jäger fallen mit Björn Unden, Moritz Kossytorz sowie Nico Borrs weitere Stammkräfte aus. Kruppe spekuliert auf ein langes „zu Null“. „Neustadt steht natürlich unter Druck, je länger wir die Partie offen halten, umso größer sind unsere Chancen.“

FC Rielasingen/Arlen – SV Bermatingen (Sa., 16 Uhr): Bermatingens Coach Steve Reger freute sich über den Last-Minute-Sieg gegen den SV Denkingen vor Wochenfrist. „Natürlich war dieser Sieg enorm wichtig für uns, auch wenn er eher glücklich zustande kam.“ Reger sieht den Gastgeber Rielasingen/Arlen spätestens nach dem Sieg beim Hegauer FV endgültig in der Spur. Gleichzeitig hadert er mit den bisher sechs nicht eingefahrenen Punkten, denn er ist überzeugt, dass beide bisher erlittenen Niederlagen nicht notwendig waren. „Um verschenkte Punkte wettzumachen ist uns jeder Gegner recht“, zeigt er vor den ambitionierten Gastgebern keine Angst: „Wir werden nicht mit leeren Händen nach Hause kommen!“, verspricht er. (psp)