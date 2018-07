Villingen setzt sich in Spitzengruppe fest

Der Fußball-Oberligist FC Villingen hat beim FV Illertissen ein 0:0 erreicht. Damit festigten die Schwarzwälder ihren Platz in der Spitzengruppe.

Ein 0:0 der besseren Sorte sahen die Zuschauer in Illertissen. Beide Teams waren taktisch hervorragend eingestellt und ließen kaum etwas zu. Das Tempo war über weite Strecken sehr hoch und intensiv. Die beste Torchance des Spiels hatten die Nullachter schon in der 6. Minute, doch Florian Rudy setzte den Ball an den Pfosten. Auch danach waren die Gäste torgefährlicher, doch Markus Knackmus (21.) und Nedzad Plavci (42.) verpassten den Führungstreffer. Die einzig nennenswerte Torchance des gesamten Spiels hatten die Gastgeber in der 45. Minute, als Kuhn freistehend einen Kopfball über das 08-Tor setzte.

Nach der Pause agierten die Gastgeber druckvoller, doch zu Torchancen kamen sie nicht mehr, weil die 08-Defensive hervorragend organisiert war. Aber auch Villingen schaffte es nicht mehr, das Tor von Manuel Schoppel in Gefahr zu bringen.

FC Villingen: Miletic, D´Incau, Bea, Maus, Ketterer, Mansuroglu (87. Yaziki), Knackmus, Weißhaar, Plavci, Haibt, Rudy (75. Lehn). - Zuschauer: 150. - Schiedsrichter: Michael Schröter (Eberbach). - Gelbe Karten: 2/1. (rn)