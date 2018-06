Viktor Holzer: „Das muss man mit Herzblut machen“

TROSSINGEN – Vogelzucht, Malerei, Klettern, Hobbygärtner – erfüllter kann ein Leben eigentlich gar nicht sein. Viktor Holzer ist einer, der dieses erfüllte Leben lebt. Anlässlich der Verleihung der goldenen Ehrennadel des Landesverbands Schwarzwald der Vogelzucht ist es wieder Zeit, auf Vergangenes zurückzublicken – an all die Tage, die ihn bis zur Ehrung brachten.

Viktor Holzer macht die Tür auf. Was einem gleich ins Auge sticht sind die Medaillen, Rosetten und Pokale. Das nächste Zimmer ist noch voller davon. Schon beim Anblick der Wohnung wird einem klar: Viktor Holzer hat abgeräumt – und zwar nicht zu knapp.

Der Weg zu diesem Erfolg beginnt 1968, als er die ersten Vögel erwirbt und in den Vogelzuchtverein eintritt. Nebenbei war er noch zwölf Jahre lang beim Roten Kreuz. „So konnte ich in allen Bereichen Leute intensiv kennenlernen“, sagt Holzer. „Das gab mir Qualität im Leben.“ Auch seine 25-jährige Zeit als Wegwart beim Albverein zeugt davon, dass er ein Vereinsmensch ist.

16 Viertausender

Nicht zu vergessen ist der Kraftsport. Aber das sind alles Kleinigkeiten, wenn man Viktor Holzer dabei zuhört, wie er von seinen Reisen erzählt. Die Welt sah er nicht nur auf Augenhöhe, sondern auch von weit oben. 16 Viertausender hat er gebändigt. „Unvergesslich, das kann man nicht beschreiben“, so seine Worte.

Begeistert ist Viktor Holzer auch von seinen Erlebnissen in Australien und auf Neuseeland. Alle hat er sie dokumentiert – seine dicken Fotoalben beweisen es. Seine Reisen waren auch vom Interesse an der Vogelzucht geprägt. In Deutschland kaufte er zuvor Anfang der 70er Jahre die Grassittiche (Neophema) und 1992 folgten Gebirgsloris, im Ausland beobachtete und erkundete er die Tiere. Dabei hat er klein begonnen: 1968 mit den Zwergkanarien.

Beeindruckend, rekordverdächtig

Die erste deutsche Meisterschaft für Holzer war 1972. Schon beim ersten Mal erlangte er Bekanntheitsstatus – bundesweit. Sein Erfolg beruht auf etwas Machtvollem: Wissen und das Interesse daran. „Auch die Jugend hätte es mit mehr Interesse an Dingen leichter“, predigt er. Was dann passierte, ist rekordverdächtig. Der Vogelzüchter wird dreimal Champion bei der internationalen Vogelschau in Bozen, 21 Weltschauen hat er besucht, 32 deutsche Meisterschaften – und er erhielt einen Pokal nach dem anderen, ließ sich mit einer Rosette nach der anderen behängen. 16 Mal wurde er Landessieger und in 50 Jahren Vereinsleben hat er den Überblick darüber verloren, wie oft er Vereinsmeister war. „Sowas kann man einfach nicht schildern, das muss man erleben“, meint Holzer. Seine Motivation? „Ich wollte immer der erste sein.“ Dieser Ehrgeiz passt zu seinem Namen: Viktor – der Sieger. Bleibt die Frage: Hält Viktor Holzer etwa den Weltrekord? „Ich weiß es nicht, ich habe es nie so publik gemacht.“

Anfangen ist leicht, beharren ist Kunst

Gibt es für solch eine Karriere ein Erfolgsrezept? Wenn Viktor Holzer über seine Leidenschaft spricht, lässt sich dieses jedenfalls erahnen: „Ein lebendes Hobby braucht Zeit“. Man könne bei Tieren nicht sagen, heute habe ich keine Lust oder das mache ich später. „Das muss man mit Herzblut machen“, weiß der Vogelexperte. Deshalb füttert er täglich, lässt die Tiere frei fliegen und steht immer mal wieder einen ganzen Tag zur Reinigung im Keller. „So etwas muss man jeden Tag gleich liebhaben, sonst geht das nicht.“

Jedoch musste er durch das Alter von 120 Vögeln auf 40 reduzieren. „Diese Vögel alle zu verkaufen, tat mir sehr weh.“ Weil das so ist, geht Holzer immer auf Nummer sicher: „Den Leuten sehe ich es schon an, ob die Vögel es bei ihnen gut haben würden oder nicht.“ Denn wenn der herzensgute Vogelvater eines nicht leiden kann, dann ist es das Misshandeln und Verunstalten von Tieren.

„Mit Worten ist so ein Hobby nicht getan, es muss im Vordergrund stehen.“ Das schafft nicht jeder. Die Ehrung zu dieser jahrelangen Leistung ist die Ehrennadel in Gold. Trotz der Erfolge ist Holzer immer auf dem Boden geblieben, wenn er nicht gerade beim Klettern war, was er übrigens bei Reinhold Messner lernte.