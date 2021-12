Vierter Taldorf-Krimi ist auf dem Markt

„Goschamarie Mofacup“: So heißt der bereits vierte Taldorf-Krimi des Dürnaster Autors Stefan Mitrenga. Der echte Mofacup in Taldorf konnte pandemiebedingt in den letzten beiden Jahren nicht stattfinden, nun drehen die knattrigen Zweitakter wenigstens in Mitrengas neuem Roman voll auf, heißt es in der Ankündigung.

Diesmal muss sich das Ermittlerteam um Zeitungsausträger Walter um gleich zwei Morde kümmern. Während ganz Taldorf dem ersten Goschamarie Mofacup entgegenfiebert, wird im Hinterdorf ein alter Bauer ermordet. Und auch der Mofacup selbst fordert ein Opfer: am Tag nach dem Rennen ist einer der Fahrer tot. In beiden Fällen, scheint es auf den ersten Blick kein Tatmotiv zu geben und die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Für Walter und seine Freunde ein Grund mehr, abends bei der Goschamarie einzukehren. Bei Bier, Vesperplatte und Schnaps aus Sprudelgläsern kommen sie auf andere Gedanken.

Ein gemütlicher Dorfkrimi mit urigen Anekdoten aus der legendären Wirtschaft in Taldorf. Ab sofort erhältlich.

Stefan Mitrengas vierter Taldorf-Krimi „Goschamarie Mofacup“ ist für 15 Euro im Buchhandel, in der Bäckerei B33 Frischeländle in Bavendorf, in der Postfiliale Mauch in Ailingen, sowie bei Amazon erhältlich. Das eBook (alle Reader) kostet 8,99€.