Es war der erste und auch gleichzeitig letzte Triathlon, den Jan Diener von den Tuttlinger Sportfreunden in diesem Jahr absolvieren konnte. Und er nutzte ihn, um sich gut zu präsentieren. Mit dem Hep Team aus Neckarsulm stand er erstmals überhaupt bei einem Bundesliga-Rennen auf dem Podium und gewann zudem noch die Sonderwertung als schnellstes Schwimm-Team.

Am Olympiastützpunkt in Saarbrücken wurde der einzige Bundesliga-Triathlon dieser Saison ausgetragen. Die Meisterschaftswertung wurde ausgesetzt, so dass es weder Auf- noch Absteiger gab. Es ging also nur um die Tageswertung – und vor allem darum, endlich wieder einen Wettkampf bestreiten zu können und eine Standortbestimmung zu erhalten. Auch der Austragungsmodus war neu und an die Corona-Bedingungen angepasst. So starteten nicht alle 80 Athleten wie üblich gemeinsam, sondern es gab fünf separate Triathlons, wobei jedes Team in jedem Rennen mit einem Athleten vertreten war. Entscheidend für die Mannschaftswertung waren die Platzierungen in diesen einzelnen Rennen. Für die Einzelwertung zählte die Zeit jedes Starters.

In seinem Rennen traf Jan Diener auf hochkarätige Konkurrenz. Der junge Wurmlinger, der mit 17 Jahren einer der jüngsten im gesamten Feld war, konnte sich von Beginn an gut in Szene setzen und stieg nach 7.55 Minuten als Zweiter aus dem Wasser. Auf der anspruchsvollen, hügeligen Radstrecke hielt er sich zunächst in der fünfköpfigen Spitzengruppe auf. Der Attacke des Bergspezialisten David Breinlinger konnte nur der Däne Valdemar Solok folgen. Diener bildete mit Jonathan Zipf (EJOT Team Buschhütten) und Cedric Osterholt (W+F Münster) die Verfolgergruppe, die mit 24 Sekunden Rückstand auf die abschließende Laufstrecke wechselte. Dort war Altmeister Jonathan Zipf nicht mehr zu halten, überholte die Ausreißer und erreichte schließlich mit einem Vorsprung von 15 Sekunden auf Breinlinger als Erster die Ziellinie. Diener, der wegen einer Fußverletzung beim Laufen etwas gehandicapt war, zeigte einen couragierten Lauf und sicherte sich einen hervorragenden vierten Platz. Mit einem langgezogenen Zielsprint kam er sogar bis auf drei Sekunden noch an den drittplatzierten Solok heran.

Nachdem auch Dieners Teamkollegen gute Leistungen gezeigt hatten und in ihren jeweiligen Läufen zweimal Platz drei, einmal Platz vier und einmal Platz neun belegten, durfte sich das Hep Team Neckarsulm als Dritter erstmals über einen Podiumsplatz bei einem Bundesligarennen freuen. Sieger war das EJOT Team Buschhütten vor dem Hylo Team Saar.

Auch in der Einzelwertung erreichte Diener, der bei den Triathleten der Tuttlinger Sportfreunde groß geworden ist, mit Platz 16 sein bisher mit Abstand bestes Bundesliga-Resultat. Als Sahnehäubchen gewann er mit seiner Mannschaft sogar noch die Sonderwertung im Schwimmen mit sechs Sekunden Vorsprung vor dem Hylo Team Saar.

Am nächsten Tag hatte Diener noch für ein Radrennen in Freiburg gemeldet. Dort war auch sein zwei Jahre älterer Bruder Eric am Start, der das Bundesligarennen krankheitsbedingt hatte auslassen müssen. 730 Höhenmeter und 11,5 Kilometer waren als Einzelzeitfahren auf den Freiburger Hausberg Schauinsland zu bewältigen. In 32.15,6 Minuten schaffte Eric Diener unter 642 Teilnehmern als Neunter den Sprung in die Top 10. Jan Diener kam mit 33.35,7 Minuten auf Platz 22. In der Altersklassenwertung der Jugend A wurde er damit Zweiter.