Viertelfinalspiel in Altheim vorverlegt

Das Viertelfinalspiel im Fußball-Bezirkspokal Donau zwischen der SG Altheim und den SF Hundersingen wird vorverlegt. Wie Pokalspielleiter Horst Braun mitteilte, treffen die beiden Bezirksligisten statt am Karsamstag, 20. April, bereits am Gründonnerstag, 18. April, aufeinander. Anpfiff in Altheim ist um 18 Uhr. Ebenfalls an diesem Abend wird auch das Duell der A-Kreisligisten SV Betzenweiler und SG Öpfingen in Betzenweiler ausgetragen (19.30 Uhr), die beiden anderen Viertelfinalpartien – SV Fleischwangen gegen TSG Rottenacker und SV Renhardsweiler gegen FV Altshausen – sind weiter am ursprünglichen Spieltermin am Samstag, 20. April, 15 Uhr, vorgesehen.