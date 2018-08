Romy Büsing vom TC RW Spaichingen ist beim Tennisturnier in Metzingen erst im Viertelfinale ausgeschieden. Die Akteurin aus der Primstadt unterlag der späteren Finalistin Rosalie Willig (TSG Öhringen) in zwei Sätzen. Vereinskamerad Adrian Gött schied bei den Männern dort bereits in der ersten Runde aus.

Kampflos hatten Büsing und Johanna Dittrich (TC BW Vaihingen-Rohr) die erste Runde in Metzingen überstanden. Jeweils war die Kontrahentin nicht angetreten. Im direkten Aufeinandertreffen von Büsing und Dittrich behielt die Spielerin des TC RW Spaichingen eindeutig die Oberhand. Büsing setzte sich 6:2 und 6:1 durch. Gegen Willig, die an Position drei gesetzt war und im Finale der topgesetzten Jana Leder (TC Rot-Weiss Baden-Baden) hatte die Spaichingerin aber beim 1:6 und 0:6 kaum eine Chance.

In der Herrenkonkurrenz bestritt der Spaichinger Gött nur eine Partie im Hauptfeld. Er hatte gegen Philipp Laiple (TEC Waldau) beim 2:6 und 1:6 das Nachsehen. Im Endspiel setzte sich Fabian Heinrich vom TC Blau-Weiß Villingen gegen Bernhard Wieand (TC Rot-Blau Regensburg) 6:3, 6:2 durch.

Beim Turnier in Mengen waren zwei Spielerinnen des TC RW Tuttlingen im Einsatz. Bei dem Wettbewerb war für Annabelle und Clara Wagner jeweils im Viertelfinale Endstation. Gegen Franziska Bebion (TC Waiblingen) verlor Annabelle Wagner 2:6, 3:6. Clara Wagner nahm der an Nummer zwei gesetzten Julia Geyer (TC Sigmaringen) noch einen Satz ab. Nach dem 2:6, 6:4 und 11:13 schied aber auch Clara Wagner aus. Das Finale gewann die Nummer eins der Setzliste, Klara Vuckovic (TV Reutlingen) gegen Bebion.