Vierteilige Workshop-Reihe für Vereine

Friedrichshafen sz) - Menschen für das Vereinsleben begeistern, neue und vorhandene Mitglieder wertschätzen und aus ihrem ehrenamtlichen Engagement eine Herzensangelegenheit machen: Das Landratsamt Bodenseekreis lädt Vereinsmitglieder Ende Juni sowie im Juli zu einer kostenlosen, vierteiligen Online-Workshop-Reihe rund um das Thema „Gewinnung, Motivation und Koordination von Ehrenamtlichen“ ein. Referent Christian Weinert von der Akademie für Ehrenamtlichkeit zeigt, wie neue Mitglieder gewonnen werden, wie man eine Kultur der Dankbarkeit schafft und wie Motivation entfacht und aufrechterhalten werden kann.

Interessierte können sich für alle vier Workshops oder jederzeit nur für einzelne Termine anmelden. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr: Am Montag, 27. Juni, „ Ehrenamt im Wandel: Sichtweisen aus Politik, Wissenschaft und Praxis“. Am Montag, 4. Juli, heißt es dann „Vom Eintritt bis zum Abschied: Engagement langfristig fördern“. Der Montag, 11. Juli, steht unter dem Motto „Willkommen: Neue Mitglieder gewinnen“. Abschluss ist dann am Montag, 18. Juli: „Vom Nutzenden zum Gestaltenden: Mitglieder aktivieren und binden“.

Die Anmeldung für den Workshop ist über ein Online-Formular unter https://www.bodenseekreis.de/jung-und-engagiert unter dem Menüpunkt Fortbildungsangebote möglich. Fragen beantworten Katrin Kotter und Ann-Kathrin Röber unter jungundengagiert@bodenseekreis.de sowie unter Telefon 07541 / 204-3173 oder -3174.

Das Projekt Hauptamt stärkt Ehrenamt – jung und engagiert im Bodenseekreis wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über das Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE) gefördert.

Der Bodenseekreis stärkt und unterstützt das ehrenamtliche Engagement mit einem breiten Angebot an Beratung, Fortbildungen und Informationen. Im Landratsamt stehen dazu die Projektstelle „Hauptamt stärkt Ehrenamt – jung & engagiert im Bodenseekreis“ sowie die Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement unter https://www.bodenseekreis.de/soziales-gesundheit/buergerschaftliches-engagement/ zur Verfügung.