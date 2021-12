Vierstündiger Dauereinsatz: 20 Feuerwehrleute beseitigen riesige Ölspur

Am Mittwoch um 8.40 Uhr sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr-Abteilung Markdorf-Stadt wegen einer Ölspur nach Fitzenweiler alarmiert worden. Vor Ort zeigte sich eine ausgedehnte Ölverschmutzung durch die gesamte Fitzenweiler Straße, bis in die Bussenstraße sowie in die abzweigenden Straßen hinein. Das Problem: Nach dem Ölaustritt hat der Fahrverkehr das Öl wohl über längere Zeit großflächig verteilt.

Die gesamte Fitzenweiler Straße und die Bussenstraße mit Nebenstraßen waren betroffen. (Foto: Feuerwehr Markdorf)

2,5 Kilometer Straße waren betroffen

Die ersten Feuerwehrleute und der Bauhof der Stadt streuten die Ölspur ab, berichtet die Feuerwehr. Aufgrund der Ausdehnung - es waren letztendlich 2,5 Kilometer Straße insgesamt - musste zusätzlich Personal nachalarmiert werden, um überall den Ölbinder ausbringen zu können. Die Einsatzkräfte waren mehrere Stunden damit beschäftigt, die Umweltverschmutzung zu begrenzen.

Ein Umweltunternehmen mit einer Kehrmaschine nahm das Ölbindemittel später wieder auf. Im Einsatz war die Feuerwehr Markdorf bis 12.30 Uhr mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften.

Wer die Ölspur verursacht hat, ist noch völlig unklar.