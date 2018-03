Vierländerregion präsentiert sich in Berlin

Bodenseekreis (big) - Wandern? Na klar. Radfahren? Aber sicher. Wer am Bodensee Urlaub macht, will in der Regel auch die Gegend ein wenig erkunden – vielleicht per pedes, vielleicht auch per Fahrrad. Aber eine Tour will gut vorbereitet sein. Das weiß man auch bei der Internationalen Bodensee Tourismus (IBT) GmbH, die pünktlich zur Internationalen Tourismusbörse in Berlin (ITB) eine ausgeklügelte Online-Planungshilfe für alle Wanderer, Radfahrer und Tourenbegeisterte präsentiert.

Die ITB geht als Leitmesse der weltweiten Reiseindustrie und gleichzeitig als größte Reisemesse für Privatbesucher in Deutschland in diesem Jahr vom 7. bis 17. März im Messegelände am Funkturm über die Bühne. Publikumstage sind der 10. und 11. März.

„Einzigartig ist die Vernetzung über mehrere Ländergrenzen hinweg“, betont Leonie Eggert aus Konstanz, die zusammen mit Markus Böhm das Tourenportal in Berlin offiziell eröffnen wird. „Zum Start wurden bereits rund 500 Touren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein erfasst. Individualisten können sich zudem ihre ganz persönliche Route zusammenstellen.“ Man wolle gezielt Reiseanlässe für eine grenzüberschreitende und vor allem nachhaltige Fortbewegung in naturnaher Umgebung schaffen. Angesprochen seien aber nicht nur Urlauber, sondern auch Einheimischen, die mit diesem Tool ganz neue Ecken der Region erkunden könnten.

GPX-Track für Endgeräte

„Das neue Tourenportal liefert mit wenigen Klicks exakte Ergebnisse auf eigene Wünsche“, erklärt Leonie Eggert. „Man findet genau die Tour, die den jeweiligen Anforderungen am besten entspricht.“ Demnach können alle Informationen zur Tour - Wegbeschreibung, Höhenprofil, aktuelle Bedingungen, Community-Bewertungen – mit Karte ausgedruckt und als GPX-Track auf alle gängigen Endgeräte heruntergeladen werden.

Um auch Urlauber aus dem Ausland für die Vierländerregion Bodensee zu begeistern, wird das Tourenportal zusätzlich in englischer Sprache bereitgestellt. Last not Least: „Wir stehen für hochwertige Freizeiterlebnisse. Deshalb werden in unserem Portal ausschließlich Touren präsentiert, welche definierte Qualitätsanforderungen erfüllen“, sagt Leonie Eggert.