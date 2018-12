Vier Unfälle auf glatter Straße

Kirchberg/Kirchdorf/Tannheim (sz) - Bei vier Unfällen im Illertal sind am Montagmorgen drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

In Kirchberg fuhr gegen 4.30 Uhr ein Streuwagen aus Richtung Dettingen in den Unterdettinger Weg. Hierbei krachte eine nachfolgende 19-Jährige mit einem Mini in das Heck des Lasters. Sie erlitt laut Polizebericht vermutlich schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden von rund 25 000 Euro. Der Sachschaden am Streuwagen beträgt etwa 3000 Euro.

Zwischen Tannheim und Egelsee wurden gegen 5.30 Uhr eine 54-Jährige schwer verletzt. Die Frau kam in einer Kurve von der Straße ab. Ihr BMW überschlug sich. Rettungskräfte brachten die Verletzte in eine Klinik. Der Schaden am Auto beträgt etwa 3000 Euro. Die Straße war mehr als zwei Stunden gesperrt.

Auf derselben Strecke kam eine weitere Frau von der Straße ab. Die 19-Jährige war kurz vor 6 Uhr mit einem Opel unterwegs und blieb unverletzt. Der Schaden beträgt hier etwa 3000 Euro. Rettungsdienst und Feuerwehr waren am Unfallort.

Gegen 6.15 Uhr war ein 43-Jähriger in der Memminger Straße in Oberopfingen zu schnell unterwegs. Er kam mit seinem Mazda von der glatten Straße ab und stieß gegen eine Laterne. Das Auto überschlug sich danach und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro. Feuerwehr und Bauhof waren an der Unfallstelle.