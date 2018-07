Vier Tote durch Explosion in iranischem Pilgerbus in Syrien

Damaskus (dpa) - In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind vier Menschen ums Leben gekommen, als ein Pilgerbus aus dem Iran an einer Tankstelle explodierte. Laut Augenzeugen wurden zahlreiche Menschen verletzt. Nach Angaben des syrischen Innenministeriums handelte es sich bei der Explosion um einen Unfall und nicht um einen Terrorakt. Ursache sei ein „explodierter Reifen“. Die Aufräumarbeiten verliefen aber so auffallend schnell, dass bei einigen Beobachtern Zweifel an dieser offiziellen Version aufkamen.