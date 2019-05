Vier spannende Prüfungstage auf der Reitanlage in Isny

Vier Tage Sport der Spitzenklasse stehen am letzten Wochenende im Mai auf dem Programm: Vom 23. bis 26. Mai starten Springreiter aus ganz Baden-Württemberg, Bayern, Österreich und der Schweiz auf der Reitanlage in Isny-Ratzenhofen. „Wir haben über 1100 Starts – das ist viel“, freut sich der Vereinsvorsitzende Johannes-Georg von Olnhausen über die gute Resonanz der Sportler.

Für die Zuschauer heißt das vier Tage spannende Prüfungen, talentierte Pferde, stilvolle Ritte und Nachwuchsspringen direkt vor Ort. Unter den Teilnehmern sind neben ganz jungen Reitern auch echte Profis wie zum Beispiel der Baden-Württembergische Hallenchampion Andy Witzemann am Start. Er gehörte schon in jungen Jahren dem Landeskader Baden-Württemberg und dem Bundeskader an und war erfolgreich national und international unterwegs. Er ist Träger des Goldenen Reitabzeichen und war 2000 Deutscher Vize-Meister der Jungen Reiter. 2001 gewann er das Weltcupspringen in Sofia (Bulgarien). Über seine Teilnahme freuen sich die Isnyer ganz besonders: „Es ist uns eine Ehre, so hochkarätige Sportler bei uns begrüßen zu dürfen“, sagt Turnierleiter Alvar Schmidt-Bandelow.

Feierlicher Moment am Sonntag

Andy Witzemann aus Winterlingen wird wie viele andere für spannende Momente in Ratzenhofen sorgen. Besonders emotional und feierlich geht es am Sonntag zu: Vor dem großen Preis von Isny, dem S-Springen mit Stechen um 15 Uhr, wird Alexander Ungern-Sternberg vom Reitzentrum Taubenberg in Bodolz auf dem Reitplatz in Isny das Goldene Reitabzeichen verliehen. Diese sehr besondere Auszeichnung erhalten Reiter nach zehn Siegen in der schweren Klasse ihrer Disziplin. Für die Verleihung suchen sich die Reiter einen besonders würdevollen Rahmen aus. „Wir freuen uns schon riesig auf diesen besonderen Moment in einem Reiterleben und geben uns große Mühe, den passenden Rahmen dafür zu gestalten“, teilen die Veranstalter mit.

Eine Premiere wird es am Freitagabend auf der Reitanlage in Ratzenhofen geben: Der Wintersportverein veranstaltet im nagelneuen Reiterstüble-Stadel die erste offizielle „Springerparty“. Diese Kooperation ist beiden Vereinen eine besondere Freude: „Die Wirkung von Isny nach außen ist im Reitsport wie im Skispringen enorm“, erklären die Vereinsvorstände.

Eine Kooperation war schon lange angedacht. In diesem Jahr ist es soweit: „DJ und Barpersonal stehen bereit. Wir freuen uns auf eine grandiose Party und viele Gäste, die mit uns an diesem Abend den Sport mit internationalen Athleten in Isny feiern“, sagt Tom Maus, Vorsitzender des Wintersportvereins. Am Samstagabend geht’s im sportlichen Sinn ähnlich wild und rasant zu: Ab etwa 19 Uhr, direkt nach der Zwei-Phasen-Springprüfung der Klasse L, sorgen die Fahrer für Rambazamba auf dem Reitplatz: Beim „Jump and Drive“ sausen Gespanne um die Hindernisse. Im Team mit einem Springreiter, der über den Platz sprinten und einen Parcours bewältigen muss, geht es heiß her: Wer schafft’s ohne Abwürfe am schnellsten zurück ins Ziel?

An allen vier Tagen sind ab morgens durchgehend zahlreiche sportliche Höhepunkte geboten. Am Samstag und am Sonntag gehen ab der Mittagszeit in den schwersten Springen die edelsten Pferde mit ihren Reitern am Start. Den Abschluss am letzten Turniertag machen in diesem Jahr nicht die Profis – sondern „das wichtigste, was unser Verein zu bieten hat“, sagt Olnhausen: „Unsere Jugend.“ Die ganz kleinen Pferdefreunde dürfen das große Finale von Rohrdorf am Sonntag ab 17 Uhr bestreiten. „Es wird uns eine besondere Ehre sein, den Nachwuchschampion 2019 in Isny zu küren.“