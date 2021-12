Vier Omikron-Fälle in Vorarlberg nachgewiesen

Von den im österreichischen Vorarlberg bekannten Verdachtsfällen von Reiserückkehrern aus dem südlichen Afrika ist in vier Fällen die neue Omikron-Variante nachgewiesen worden. Das teilt die Vorarlberger Landesregierung mit. Bei einer weiteren Probe konnte die Variante nicht nachgewiesen werden. Damit steht die Auswertung von derzeit noch fünf weiteren Proben aus.

Landesrätin Martina Rüscher betont, dass man bereits ab dem Verdacht auf die neue Variante mit einer Verschärfung des Kontaktpersonenmanagements reagiere und sowohl die Erkrankten als auch deren Kontaktpersonen unter strengen Auflagen abgesondert habe.

Insgesamt sind am Mittwoch 39 Personen in Vorarlberg als Reiserückkehrende aus dem südlichen Afrika bekannt. Von diesen Personen wurden zehn per PCR-Test positiv getestet und deren Proben zur Auswertung an die Behörde AGES geschickt.

Von diesen positiven PCR-Tests wurden nun mittlerweile in vier Fällen die Omikron Variante nachgewiesen, eine Probe wurde positiv auf die Delta-Variante getestet.