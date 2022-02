Vier neue Tagesmütter und ein Tagesvater für die Kindertagespflege im Bodenseekreis

Bodenseekreis (sz) - Vier frisch qualifizierte Tagesmütter und ein Tagesvater können künftig im Bodenseekreis die Kinderbetreuung in der Kindertagespflege unterstützen. Das teilte das Landratsamt mit. Sarah Gleixner, Diego Gonzales-Asapche, Melanie Zimmermann und Heidi Gayk haben dafür beim Jugendamt eine fast zweijährige Fortbildung mit 160 Unterrichtseinheiten durchlaufen. Sie gehören nun zu einem Team von insgesamt 72 sogenannten Tagespflege-Personen, die diese Familien nahe Form der Kinderbetreuung anbieten.

Rund 200 Kinder spielen und lernen aktuell im Bodenseekreis regelmäßig in der Kindertagespflege. Die Tagespflege-Personen sind dabei deren konstante Bezugspersonen, weshalb diese Betreuungsform nach Einschätzung des Landratsamtes insbesondere für Kinder unter drei Jahren sehr geeignet ist. „Die Kindertagespflege ist neben der Betreuung in Kinderkrippen oder in altersgemischten Gruppen ein gleichwertiges Betreuungs- und Erziehungsangebot. Sie findet im eigenen Haushalt, im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen statt“, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.

„Qualifiziert werden die Tagesmütter und -väter beispielsweise in den Bereichen Pädagogik, Entwicklungspsychologie, Gesundheit und Ernährung, gesetzliche Rahmenbedingungen sowie sozialrechtliche Grundlagen“, so das Landratsamt. Kindertagespflege-Personen sind selbständig tätig. Sie werden aber von fachkundigen Kindertagespflege-Fachstellen in ihrer Arbeit begleitet und unterstützt. Außerdem übernimmt der Landkreis den die Hälfte der jährlich fälligen Sozialleistungen.

Ab 2022 wird die Qualifizierung zur Kindertagespflegeperson in ganz Deutschland fachlich neu ausgerichtet. So werde in der Qualifizierung mit dem „Kompetenzorienten Arbeitsansatz“ der Erwachsenenbildung unterrichtet und es würden wichtige neue Themen in die Qualifizierung aufgenommen, teilte das Landratsamt mit. Die Themen Kinderschutz und Kinderrechte sowie Inklusion würden künftig vertieft bearbeitet. Da Kindertagespflege-Personen selbstständig sind, werde in der neuen Qualifizierung auch ein Schwerpunkt im Bereich Businessplanung und Finanzplanung sein. 300 Unterrichtseinheiten umfasse die Ausbildung daher künftig.

Wer sich für die anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit als Kindertagespflege-Person interessiert, wird durch das Jugendamt des Bodenseekreises individuell beraten und begleitet. Kontakte und weitere Informationen zur Kindertagespflege im Bodenseekreis gibt es unter www.bodenseekreis.de/kindertagespflege