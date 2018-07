Vier neue private Hochschulen in NRW

In Nordrhein-Westfalen kann ab dem nächsten Wintersemester an vier weiteren privaten Hochschulen studiert werden. Ihre Zahl steigt damit auf 27, berichtete Bildungsminster Andreas Pinkwart (FDP) am Mittwoch (12.8.) in Düsseldorf.

Damit sei NRW das Land mit den meisten privaten Hochschulen in Deutschland. Die staatliche Anerkennung erhält die Mathias Hochschule in Rheine, die Studiengänge auf den Feldern Gesundheit und Pflege anbietet. Neu sind auch eine Hochschule für Management in Düsseldorf, die Cologne Business School und die Hochschule Neuss. Von den 478 000 Studierenden in NRW sind derzeit mehr als 36 000 an einer privaten Hochschule eingeschrieben.