Vier Nachholspiele auf Bezirksebene

Bei der Vielzahl der anstehenden Nachholspiele hat Staffelleiter Dietmar Traub auch den Pfingstsamstag nicht verschont. Insgesamt vier Spiele sind in der Kreisliga A1 sowie in den Kreisligen B1 und B2 angesetzt.

Kreisliga A: SV Oberdischingen – SV Dürmentingen (Samstag, 15 Uhr, Vorrunde: 1:3). - In diesem Spiel geht es vor allem für die Gäste um wichtige Punkte. Sie sind noch in Gefahr, auf den Relegationsplatz abzurutschen. Die Mannschaft von Christoph Kappeler ist im Sommer 2017 aufgestiegen und will unbedingt in der Klasse bleiben. Doch der SV Oberdischingen will sich für die Niederlage in der Vorrunde revanchieren.

Kreisliga B1: SSV Ehingen-Süd II – TSV Rißtissen (Samstag, 15 Uhr, Vorrunde: 0:3). - Der TSV Rißtissen liegt noch gut im Rennen. Zumindest Relegationsplatz zwei wird von den Gästen noch angestrebt. Daher muss der TSV in der Pfarrei auf Sieg spielen.

SG Dettingen I – TSV Allmendingen (Samstag, 15 Uhr, Vorrunde: 3:2). - Beide Mannschaften sind um die ersten beiden Plätze aus dem Rennen. Die SG Dettingen hat ihre letzte Chance beim 0:2 unter der Woche gegen TSG Ehingen II verspielt. Die Allmendinger Gäste haben zu Hause zu viele Punkte hergeschenkt und wollen sich für die Niederlage in der Vorrunde sicher revanchieren.

Kreisliga B2: SG Dettingen II – SV Eintracht Seekirch (Samstag, 13.15 Uhr, Vorrunde: 3:0). - Den Auftakt zum Spieltag in Dettingen bildet die Partie der SG Dettingen II. Sie hat bereits das Spiel der Vorrunde in Seekirch gewonnen. Doch im Rückrundenduell ist der Gastgeber nicht unbedingt Favorit.