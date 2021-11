Vier Medaillen für Ünlübay Taekwondo-Verein

Mit vier Sportlerinnen ist der Ünlübay Taekwondo-Verein aus Ochsenhausen bei der bayerischen Meisterschaft in Pfaffenhofen angetreten. Alle vier kehrten mit einer Medaille zurück. Esma Ayar, Sedef Ayar, Zekiye Ünlübay und Jessica Manz traten in verschiedenen Gewichtsklassen an. Alle erreichten letztlich jeweils den zweiten Platz. In der Vereinswertung belegte der Ochsenhauser Taekwondo-Verein Rang 17 unter insgesamt 26 vertretenen Clubs. Die Coaches Ali Sahin und Anton Stiben zeigten sich mit den Leistungen ihrer Sportlerinnen sehr zufrieden. Rezzan Ünlübay und Qasim Zatran waren darüber hinaus als Kampfrichter im Einsatz.