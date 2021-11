Vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 42-Jährige am Montagnachmittag verursacht hat. Kurz nach 16.30 Uhr befuhr sie mit ihrem Opel Meriva die Umfahrung Ebnat in Fahrtrichtung Unterkochen. An der Einmündung zur Landesstraße 1084 übersah sie einen in Richtung Waldhausen fahrenden Opel Astra. Obwohl der 68-jährige Fahrer des Astra noch versuchte auszuweichen, streifte er den Meriva der Unfallverursacherin. Das Auto wurde hierbei gedreht und prallte gegen einen Audi, dessen Fahrer auf der Linksabbiegespur fuhr. Im weiteren Verlauf fuhr der Astra noch gegen einen verkehrsbedingt stehenden Mercedes Vito. Bei dem Unfall wurden der 68-Jährige sowie die beiden Insassen des Audi leicht verletzt. Bis auf den Mercedes Vito waren alle Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.