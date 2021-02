Vier Fahrzeuge bei Unfall in Weingarten beschädigt

Weingarten (sz) - Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 16 Uhr in der Boschstraße in Weingarten entstanden. Wie die Polizei berichtet, kam ein 20-Jähriger mit seinem Mazda zu weit nach rechts und kollidierte mit einem geparkten Nissan. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor abgestellten VW Transporter geschoben, der wiederum gegen einen geparkten Mazda prallte. Der 20-jährige Führerscheinneuling blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein Mazda sowie der Nissan mussten vom Abschleppdienst abgeschleppt werden.