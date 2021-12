Vier Ärzte wollen ihre Praxis in Villingen-Schwenningen übergeben, finden aber keine Nachfolger

Bisweilen gipfelt sie in Unverständnis, Frust, Ärger und sogar tiefe Sorge: die schier aussichtslose Suche nach einem Hausarzt in Villingen-Schwenningen. Im Unterschied dazu haben künftige Hausärzte hier die freie Auswahl.

Es war am Freitag, als eine Doppelstädterin im Internet nach Hilfe suchte. Zu diesem Zeitpunkt liegt bereits eine wahre Odyssee am Telefon hinter ihr: „Wir haben mittlerweile um die zwölf Ärzte abtelefoniert und keiner nimmt neue Patienten. Langsam sind wir wirklich verzweifelt.“ Sie fragt in einer örtlichen Gruppe im sozialen Netzwerk Facebook nach: „Weiß zufällig jemand, ob es in Villingen oder Schwenningen und Umgebung einen Hausarzt gibt, der neue Patienten aufnimmt?“ Im Anschluss wird unter den Nutzern eifrig diskutiert.

Einzelne Empfehlungen von Lesern, die raten, bei diesem oder jenem Arzt anzufragen, laufen ins Leere . Rasch wird klar: Wer einen neuen Hausarzt sucht, wird gerne abgewimmelt, vertröstet. Und die Auswahl ist tatsächlich dünn – selbst wer mit dem Online-Tool der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg auf Arztsuche geht, stößt schnell an Grenzen: Die Hausarzt-Suche im Oberzentrum Villingen-Schwenningen unter Allgemeinmedizinern erzielt gerade einmal sieben Treffer.

Villingen-Schwenningen, als so genannter Mittelbereich geführt, ist zwar im Gegensatz zu Orten wie Freiburg, Stockach oder Konstanz nicht gesperrt, verfügt aber auch derzeit über keinen ausgeschriebenen Praxissitz. Stattdessen: Gleich vier ausgeschriebene Stellen für Hausärzte alleine in Villingen-Schwenningen – alles Hausärzte. So ist eine „Hausarztpraxis abzugeben“, die mitten im Zentrum Schwenningens liegt und über einen „langjährigen, gewachsenen, stabilen Patientenstamm“ verfügt – mit vollem Versorgungsauftrag und möglichst zum Jahresende 2023. Ebenfalls in Villingen-Schwenningen zu haben: Eine „etablierte und sehr wertgeschätzte Allgemeinarztpraxis ab 01.01.2022“, die sogar zur Kooperation geeignet sei und „voll digitalisiert“. „Baldmöglichst“ will ein Hausarzt nach 32 Jahren als „Niedergelassener“, ebenfalls in Villingen-Schwenningen, seine Praxis übergeben. „Ich möchte aus Altersgründen meine Praxis abgeben und für meine Patienten die Versorgung sichern“, schreibt der Arzt aus dem Herzen Villingens, während sein Kollege aus dem Stadtbezirk Schwenningen seine Hausarztpraxis mit naturheilkundlichen Ausrichtung ausdrücklich mit dem Zukunftsgedanken anpreist, indem er auf „viele junge Familien“ in seiner Patientenkartei verweist – zu haben für „ein Drittel des Praxisgewinns, maximal 50 000 Euro“.

Unbezahlbar indes für viele Doppelstädter, auch vor diesem Hintergrund: der Tipp nach Hausärzten, die noch über Kapazitäten verfügen. Denn auch von professioneller Seite sind die Wegweiser hin zum neuen Hausarzt keine Lösungsgaranten. So bestätigte bereits vor zwei Jahren Alexandra Vogler von der Landesärztekammer Baden-Württemberg unserer Zeitung, dass die Situation einem „Teufelskreis“ ähnele: Die ältere Generation an Ärzten gehe in Rente, gleichzeitig gebe es keine Nachfolger. Einen Überblick, welche Ärzte noch neue Patienten behandeln, hat die Kammer nicht. Sie bekomme von den Praxen keine Rückmeldung. Gleiches gilt für die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVB): Pressesprecherin Swantje Middeldorff gibt Patienten den Tipp, sich einfach durchzutelefonieren.