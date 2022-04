Die Kunst und Kultur als Brücke in der Gesellschaft: Das Landratsamt Bodenseekreis würdigt mit dem Ehrenamts-Förderpreis in diesem Jahr die Arbeit von bürgerschaftlich Engagierten in Initiativen, Vereinen, Organisationen und Bildungseinrichtungen aus dem Kunst- und Kulturbereich. Wie die Mitarbeiter im Landratsamt mitteilen, können Bewerbungen zum Thema „Vielfältig und bunt - Engagiert für Kunst & Kultur im Bodenseekreis“ noch bis zum 12. Juni eingereicht werden. Der Förderpreis ist mit insgesamt 6.000 Euro dotiert. Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen gibt es unter www.bodenseekreis.de/de/soziales-gesundheit/buergerschaftliches-engagement/foerder-buergerpreise/

Im Bodenseekreis sind mehr als 50 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in irgendeiner Art und Weise freiwillig engagiert, heißt es weiter. Ein großer Teil davon arbeite im Kunst- und Kulturbereich, der sich auf viele unterschiedliche Anlässe, Themenfelder und Organisationen verteilt. Dabei sei weniger die künstlerische Qualität ausschlaggebend, sondern vielmehr der Gedanke, durch Musik, Tanz, Theater oder bildende Künste die Menschen verschiedener Kulturkreise, mit und ohne Einschränkungen und aus verschiedenen Generationen, zu verbinden.

Die Verleihung des Förderpreises durch Landrat Lothar Wölfle ist für den 5. Dezember geplant. Dies sei der Tag des Ehrenamts, teilt die Behörde mit. Bei Fragen hilft die Servicestelle für Bürgerschaftliches Engagement, Nadja Gauß & Miriam Moll, Albrechtstraße 75, 88045 Friedrichshafen unter Tel. 07541 204-5605 oder per E-Mail unter buergerengagement@bodenseekreis.de weiter.