Wir leben in einem der reichsten Länder der Erde, sind in einem gesegneten Landstrich zuhause, arbeiten, wohnen, feiern und relaxen in einer der wohlhabendsten Städte überhaupt. Und trotzdem gibt es mitten unter uns Menschen, die Not leiden, die Hunger haben, die nicht wissen, wie sie sich und ihre Familie durch den nächsten Tag, die nächste Woche, das nächste Jahr bringen sollen.

Dies nicht zu vergessen, den Finger immer wieder in diese Wunde zu legen, das ist auch ein wichtiger Aspekt der Weihnachtsaktion Häfler helfen von „Schwäbischer Zeitung“, katholischer und evangelischer Kirche. Der wichtigste aber ist, diese Menschen in Not nicht alleine zu lassen, Hilfe anzubieten, Unterstützung zu organisieren, da zu sein. Materiell, aber auch beratend, zuhörend, seelsorgerisch.

Damit die Hilfe weitergehen kann, damit noch vielen Häflern geholfen werden kann, brauchen wir Ihre Unterstützung, Ihre Hilfe, Ihre Spenden. Schon ein kleiner Betrag kann helfen. In Namen aller Verantwortlichen von Häfler helfen rufe ich allen Spendern von Herzen zu: Vielen Dank. Vergelt’s Gott.