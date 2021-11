Schnee und Glätte führen zu vielen Unfälle im Kreis Ravensburg

Ein Auto hat bei Bad Wurzach ein Räumfahrzeug gerammt, an vielen anderen Stellen im Kreis Ravensburg sind Fahrzeuge aufeinandergerutscht. Auf Schnee und Eis sind am Montag zahlreiche Unfälle passiert.

Die Ursache ist eindeutig: Die Autofahrer waren für die Wetterverhältnisse deutlich zu schnell unterwegs, wie Polizeisprecherin Daniela Baier erklärte. Nur in einem Fall sei ein Unfallverursacher noch mit Sommerreifen unterwegs gewesen.

Bei einem Wintereinbruch sollte nicht mehr stur das Tempo gefahren werden, das auf Straßenschildern steht. Vielmehr müsse die Geschwindigkeit dem Wetter angepasst werden. Erfahrungsgemäß gebe es einen Gewöhnungseffekt im Laufe des Winters. Zu Beginn der Saison wurden offenbar mehrere Autofahrer von den winterlichen Verhältnissen auf den Straßen überrascht.

Zwei Autofahrer leicht verletzt

In Waldburg sind am Montagmorgen zwei Autos zusammengestoßen, beide Fahrer mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 21-Jähriger war mit seinem Chevrolet auf schneeglatter Straße zwischen Neuwaldburg und Waldburg kurz nach 7 Uhr ins Schleudern geraten und kollidierte mit dem Opel einer entgegenkommenden 25-Jährigen. Es entstand ein Schaden von rund 5500 Euro, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Zwischen Bad Wurzach und Wengenreute ist der Anhänger eines Lkw umgekippt, die Landstraße musste gesperrt werden. Das Gespann eines 61-jährigen Fahrers ist kurz nach 6 Uhr am Montagmorgen auf Schnee ins Schleudern geraten. „Der auf dem Anhänger befindliche Container wurde mutmaßlich aufgrund eines Schlages aus seiner Verankerung gerissen und fiel neben die Fahrbahn gegen ein Verkehrszeichen“, teilte die Polizei mit. Auch der Anhänger fiel um, der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro.

Wagen rutscht gegen Schneeräumfahrzeug

Bei Bad Wurzach ist ein 31 Jahre alter Autofahrer gegen ein Schneeräumfahrzeug geprallt. Verletzt wurde niemand. Der Fiat-Fahrer geriet am Montag kurz nach 6 Uhr zwischen Eintürnen und Immenried auf schneeglatter Straße ins Schleudern und prallte gegen das Räumschild des entgegenkommenden Schneeräumfahrzeugs. Der Fiat, an dem ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand, musste laut Polizei abgeschleppt werden.

An einer Hauswand endete die Fahrt eines 29-Jährigen in Aichstetten. Der Mann war am Montag gegen 7 Uhr in der Wangener Straße mit seinem Renault unterwegs, als er in einer Kurve von der schneeglatten Straße gegen ein Haus rutschte. Auch er sei glücklicherweise nicht verletzt worden, so die die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf 4000 Euro.

Auto bleibt auf Fahrerseite liegen

In Horgenzell-Bettenweiler ist eine Autofahrerin am Montagmorgen gegen eine Straßenlaterne geprallt. Die 27-Jährige war mit ihrem Toyota gegen 6.30 Uhr wegen des Winterwetters von der Straße abgekommen. Es entstand laut Polizei ein Schaden von ungefähr 2000 Euro.

Zwischen Fleischwangen und Fronhofen ist ebenfalls am Montag ein Auto von der schneeglatten Fahrbahn gerutscht, umgekippt und auf der Fahrerseite liegen geblieben. Der 49-jährige Fahrer des Peugeot blieb laut Polizei unverletzt.

Weidezaun kann rutschendes Fahrzeug nicht aufhalten

Für einen 52-Jährigen endete eine Autofahrt am Montagmorgen an einem Zaun: Der Fahrer eines Nissans verlor zwischen Vorsee und Blitzenreute auf schneeglatter Straße die Kontrolle über seinen Wagen. Der Mann blieb ebenfalls unverletzt. Der Schaden, insbesondere am Zaun, beträgt laut Polizei 1500 Euro.

Ein Weidezaun konnte das Auto eines 23-Jährigen zwischen Grünkraut und Rosenharz nicht aufhalten. Der Isuzu rutschte ebenfalls am Montag aufgrund winterlicher Verhältnisse in einer Kurve, durchbrach den Zaun und kam erst auf einer Wiese zum Stehen. Auch er blieb unverletzt, hatte aber einen Schaden von rund 1500 Euro verursacht.

Unfallfahrer in Wangen flüchtet

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag war in Wangen ein Auto vermutlich ins Rutschen geraten und gegen einen geparkten Mercedes Vito gekracht. Der bislang unbekannte Fahrer flüchtete von der Unfallstelle in der Straße „Am Epplingser Bach“. Am geparkten Auto entstand laut Polizei ein Schaden von 2000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Das Polizeirevier Wangen ist unter Telefon 07522 / 9840 zu erreichen.

Ebenfalls in der Nacht auf Montag schlitterte in Weingarten ein 25-Jähriger mit seinem VW, der noch mit Sommerreifen ausgestattet war, gegen ein Straßenschild. Nach dem Unfall gegen 2.30 Uhr in der Hähnlehofstraße bei starkem Schneefall war das Auto nicht mehr fahrbereit und wurde laut Polizei abgeschleppt. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.