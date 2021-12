Viele Sorgenkinder füllen das Lindauer Tierheim

Im Lindauer Tierheim warten viele Tiere auf ein Zuhause. Manche von ihnen sind dort gelandet, weil ihre Halter sie sich unüberlegt angeschafft haben. Und einige bleiben dort vermutlich für ihr restliches Leben.

In ganz Deutschland klagen Tierheime darüber, dass sich während der Ausgangsbeschränkungen viele Menschen Haustiere angeschafft haben, sie später aber wieder loswerden wollten und im Tierheim abgaben oder aussetzten.

In Lindau fällt das kaum ins Gewicht. „Bei uns werden viele Tiere abgegeben, die im Internet gekauft werden“, sagt Tierheimleiterin Martina Schwendner. Meist hätten sie über die Auktionsbörse Ebay ihren Besitzer gewechselt – oft schon mehrfach. Wenn der neue Besitzer nach kurzer Zeit merke, dass er auch nicht mit dem Tier klarkomme, stelle er es einfach wieder ein.

Hinter jedem Tier steckt ein Schicksal, auch ein menschliches,

sagt Martina Schwendner. Sie kennt viele dieser Geschichten und kann über jedes Tier etwas erzählen. Was Hunde betrifft, ist das Tierheim voll: Außer den beiden Zwingern, die für Polizei und Veterinäramt reserviert sind, sind alle Plätze belegt. Von den zehn Hunden sind die meisten oft schon viele Jahre im Tierheim. „Sie haben ihre Ecken und Kanten, und sie sind keine perfekten Familienhunde“, sagt sie. Sammy, ein stattlicher Schnauzermischling, ist der Bewohner, der schon am längsten im Tierheim ist. „Er wartet schon fast zehn Jahre auf Vermittlung“, sagt Schwendner.

Schnauzermischling Sammy lebt schon fast zehn Jahre im Lindauer Tierheim. (Foto: Barbara Baur)

Bevor Sammy ins Tierheim kam, hatte ihn ein junger Mann auf der Online-Auktionsbörse Ebay gesehen und gekauft. „Er dachte, der arme, junge Hund würde es bei ihm besser haben“, sagt sie. Doch der Mann hatte unterschätzt, dass ein großer Hund viel Platz und Bewegung braucht. Beides konnte er dem Mischling in seiner Ein-Zimmer-Wohnung nicht bieten. „Sammy hat ihm die Wohnung zerlegt“, berichtet sie.

Schwierige Hunde werden im Tierheim alt

Dann seien finanzielle Probleme hinzugekommen. Solch ein Tier braucht nicht nur Futter, sondern es kommen auch Tierarztkosten hinzu, etwa für Impfungen und die Kastration. Das gebe immer wieder den Ausschlag dafür, dass Besitzer ihre Hunde wieder abgeben.

Obwohl Sammy schon so lange im Tierheim lebt, geht es ihm gut. „Tiere wie er, die schon so lange bei uns sind, kennen nichts anderes“, sagt Schwendner. „Wir sind eine große Tierheimfamilie und die Tiere haben es bei uns besser, als sie es vorher hatten.“

Rocky wurde schon dreimal vermittelt - und dreimal zurückgebracht

Auch der kleine Yorkshire-Mix Rocky ist schwer vermittelbar. Er wurde innerhalb von drei Jahren drei Mal vermittelt – und drei Mal wieder zurückgeben. Obwohl er klein ist und mit seinen Knopfaugen süß aussieht, hat er es in sich. „Man muss wissen, wie man mit ihm umgeht, dann klappt es gut“, sagt die Tierheimleiterin. Das Problem sei, dass er zwei Seiten hat: Draußen beim Spazierengehen ist alles wunderbar, drinnen fängt er aber an zu knurren und zu beißen.

Die Hasen können dem Salatbuffet nicht widerstehen. (Foto: Barbara Baur)

Deshalb habe das Tierheim extra hundeerfahrene Menschen für ihn gesucht. Aber offenbar hätten sogar die nicht so recht an die Schilderungen des Tierheim-Teams geglaubt. „Die Leute haben noch in der ersten Nacht angerufen und gesagt, dass wir ihn wieder abholen sollen“, berichtet sie. Er hatte sofort das Bett für sich beansprucht und die Menschen angeknurrt. „Dabei hätte man ihn erst einmal ganz langsam ankommen lassen müssen, damit er seinen Platz finden kann“, sagt Schwendner.

Hunde-Transporter fahren durch ganz Europa

Ein anderes Problem, das immer mehr zunimmt, sind Hunde, die mit gefälschten Papieren durch ganz Europa gefahren werden. Fällt ein solcher Transport auf, werden die Tiere beschlagnahmt und kommen zunächst ins Tierheim. Meistens sind die Hunde krank, haben Giardien, einen ganz fiesen Durchfall. Deshalb müssen sie in Quarantäne aufgepäppelt werden. Alles, womit sie in Berührung kommen, muss desinfiziert werden. Aber auch der bürokratische Aufwand ist in solchen Fällen hoch.

Mit einer Angel bekommen Besucher schnell die Aufmerksamkeit der jungen Katzen. (Foto: Barbara Baur)

Auch Hähne leben im Tierheim. (Foto: Barbara Baur)

Einmal bekam das Tierheim 14 junge Listenhunde aus solch einem Transporter. „Die Hunde haben so geweint“, berichtet Carina Riess, die im Tierheim eine Ausbildung zur Tierpflegerin macht. Die Hunde waren wochenlang im Lindauer Tierheim und wurden dann von ihren Besitzern weltweit vermittelt. „Wir würden solche Hunde gerne selbst vermitteln“, sagt Schwendner. Doch wenn die Besitzer sie einfordern, können sie sie gegen die entstandenen Pflegekosten auslösen. Heute leben die Hunde zum Beispiel in Italien, England und sogar in Kanada.

Kranke Tiere haben besondere Bedürfnisse

Auch bei den Katzen gibt es schwer und leicht vermittelbare Tiere. Während niedliche Katzenkinder leicht eine neue Familie finden, haben es alte und kranke Tiere schwer. Im Tierheim kennen und lieben gelernt haben sich zum Beispiel die beiden älteren Kater Freddy und Herr Brandner. Beide sind FIV-positiv und leben deswegen in einem extra Zimmer.

Die beiden freundlichen Kater sehen etwas struppig aus, sie brauchen Medikamente und dürfen nicht mehr rausgehen. Sogar eine vierköpfige Kaninchen-Bande hat eine deprimierende Vergangenheit: Ihre Familie ist umgezogen und hat sie einfach im Garten zurückgelassen.

Kleine Kätzchen lassen sich gut vermitteln. (Foto: Barbara Baur)

Pro Jahr kümmert sich das Tierheim um rund 800 Tiere, 70 Prozent davon sind Fundtiere. Das heißt, ihre Besitzer können ein halbes Jahr Anspruch auf sie erheben. Erst danach darf das Tierheim sie vermitteln. Momentan leben dort zehn Hunde, an die 30 Katzen, sechs Stallhasen, sechs Zwergkaninchen, fünf Farbratten, ein Wellensittich, zwei Meerschweinchen, zwei Zuchtziertauben, die nicht richtig fliegen können, vier Hähne, schwedische Blumenhühner, und die Liste könnte fortgeführt werden.

Die Farbratte ist eigentlich nachtaktiv und macht es sich tags gemütlich. (Foto: Barbara Baur)

Auch Wildtiere werden im Tierheim versorgt. Neben Igeln, die zu wenig Gewicht haben, um den Winter zu überleben, sind dort auch Milane und Habichte, Eulen und ein Kauz. Sie werden gesund gepflegt und dann wieder in die Freiheit entlassen.

Über Weihnachten und den Jahreswechsel ist das Tierheim für Besucher geschlossen. In dieser Zeit werden auch keine Tiere vermittelt. „Das ist für die Tiere eine unruhige Jahreszeit, in der sie in ihrem neuen zu Hause nicht richtig ankommen können“, sagt Martina Schwendner. Deshalb vermittelt das Tierheim seine Schützlinge erst im Januar wieder.