Viele Reiher rasten zurzeit am Federsee

BAD BUCHAU (sz) - Am Federsee können Spaziergänger im Moment nicht nur Rekordzahlen an Wasservögeln beobachten, sondern laut Nabu auch außergewöhnlich viele Silberreiher. Durch ihre schneeweiße Farbe sind diese Schilfvögel mit dem bloßen Auge erkennbar.

Seit einigen Jahren registriert Jost Einstein vom Nabu-Naturschutzzentrum Federsee steigende Silberreiher-Zahlen im Winter. „Noch vor wenigen Jahren war jeder Silberreiher bei uns eine Sensation. Inzwischen halten sich außerhalb der Brutzeit teilweise über 20 Exemplare am Federsee auf“, berichtet der Ornithologe. Noch vor 100 Jahren war der Silberreiher in Süddeutschland ein seltener Wintergast. In seinen Brutgebieten in Südost-Europa war er zu dieser Zeit wegen seiner als Hutschmuck beliebten Federn fast ausgerottet. Erst im Lauf der 1990er Jahre wuchsen die Bestände dort wieder – dank intensiver Schutzbemühungen.

Silberreiher sind aparte Vögel: Sie haben etwa die Größe eines Graureihers, sind aber schlanker, haben einen besonders langen Hals und erscheinen dadurch graziler als ihre grauen Kollegen. „Durch ihr reinweißes Gefieder wirken Silberreiher wie Märchengestalten. Auf den ersten Blick denkt man daher auch erst einmal an einen exotischen Ziervogel“, sagt Einstein. Der beste Beobachtungsstandort für die außergewöhnlichen Wintergäste sei die Besucherplattform am Ende des Federseestegs. Auch ohne Fernglas fallen Silberreiher am gegenüber liegenden Schilfrand oder im Flug auf. Doch auch vom Aussichtsturm des Federseestegs, so Einstein, entdecke man häufig einzelne Exemplare am rechten Kanalufer. Als Schlafplatz dient ihnen eine Schilfinsel im Federsee.