Viele Punkte für die Handballer

Laichingen - Ein erfolgreiches Wochenende geht für die Laichinger Handballer zu Ende. Vier von sechs Spielen konnten die Mannschaften für sich entscheiden.

Am Samstag, den 1. Oktober startete die männliche B-Jugend auswärts in Bad Waldsee. Mit anfänglichen Startschwierigkeiten lag man anfangs im Rückstand. Durch höhere Intensität in der Abwehr und mehr Konzentration im Angriff drehten die Jungs das Spiel und gingen mit einem 33:20 Sieg aus der Halle.

Fast zeitgleich hatte die weibliche A-Jugend ihr Spiel in der Jahnhalle gegen Klassenprimus JH Söflingen/Lehr, welcher knapp an der Qualifikationsrunde für die Baden-Württemberg-Liga scheiterte. Anfangs konnte man den Gästen Paroli bieten, doch dann schlichen sich immer wieder Fehler in der Abwehr ein und man scheiterte an der starken Torhüterin, was dann letzten Endes zu einer 26:47 Niederlage führte.

Den Abschluss des Spieltages meisterten die Damen im Derby gegen den TV Gerhausen. Sehr motiviert mit absolutem Siegeswillen ging man in das Spiel gegen die neu formierte Gastmannschaft. Durch eine sehr starke Abwehrleistung, schöne Spielzüge und gute Chancenverwertung stand dem 38:11 Sieg nichts mehr im Wege.

Am Sonntag waren die Kleinen an der Reihe. Die gemischte D-Jugend hatte ihr erstes Spiel in der Runde und durfte die Gäste aus Laupheim begrüßen. Vor heimischem Publikum zeigten die Laichinger ein konzentriertes Spiel, bei dem sie in der Halbzeit bereits mit 16:5 Toren vorne lagen. Im Laufe des Spiels wurde die Führung immer weiter ausgebaut, bis der Abpfiff mit 34:7 Toren für Laichingen erfolgte.

Die gemischte E-Jugend war auswärts in Amstetten unterwegs. Sie bestritten zwei Spiele, eines gegen den SV Lonsee mit einem 12:10 Sieg und eines gegen den TSV Blaustein mit einer 9:18 Niederlage. Außerdem präsentierten die Kleinen erfolgreich ihre Fähigkeiten in Sachen Koordination durch Balancieren, Ballkoordination an der Wand und Ballwurf.

Am Wochenende vom 8. Oktober dürfen wir euch bei folgenden Spielen in der Jahnhalle begrüßen:

Um 16 Uhr spielt die gemischte D-Jugend gegen die HSG Illertal, gefolgt von den Männern 2 um 18 Uhr gegen die TSG Söflingen 4 und den Männern 1 gegen die SG Ulm/Wiblingen 2 um 20:15 Uhr.

Außerdem sind folgende Mannschaften auswärts unterwegs:

Die männliche B-Jugend spielt am Samstag um 16 Uhr in Vogt, die Damen spielen am Sonntag um 17 Uhr in Wiblingen.