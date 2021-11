Viele Mitglieder wurden begrüßt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Versammlung begrüßte der 1. Vorsitzende, Jens Wartenberg am 20. November 2021 zahlreiche Mitglieder und Vertreter des Kreisverbandes in der Kressbronner Festhalle. In seinen Jahresberichten 2019 und 2020 erläuterte Wartenberg die Vorstandsarbeit in den vergangenen Berichtsjahren. Besonders erfreut zeigte er sich über die Verleihung der goldenen Ehrennadel der Gemeinde Kressbronn an Hubert Mayer im Rahmen des Neujahrsempfang 2019.

Im Bericht der Bereitschaft konnte Bereitschaftsleiter Alexander Wolf den Anwesenden einen Einblick in die Aktivitäten der Bereitschaft geben. Insgesamt wurden im Jahr 2019 rund 12 000 Stunden, in 2020 rund 7600 Stunden gemeinnütziger Arbeit erbracht.

Die Aktivitäten der First Responder Gruppe wurden durch den Leiter Jens Wartenberg erläutert. Im Jahr 2019 wurde zu 351 Einsätzen ausgerückt und dabei 316 Patienten versorgt, in 2020 waren es 171 Einätzen und 160 Patienten, die versorgt wurden. Zum Jahreswechsel übergab Wartenberg die First Responder Leitung an Jan Krüger.

Im Bericht des Jugendrotkreuzes erläuterte der Jugendleiter Felix Jilge die Jugendarbeit im Ortsverein.

Im Kassenbericht wurden die Einnamen und Ausgaben von der Schatzmeisterin Gabriele Müller dargelegt und vom Kassenprüfer Herr Schönwetter wurde die ordnungsgemäße Buchführung bescheinigt. Die Vorstandschaft wurde für die Jahre 2019 und 2020 einstimmig, bei einer Enthaltung, entlastet. Im Anschluss wurde der Haushaltsplan für 2021 einstimmig verabschiedet.

Folgende Kameradinnen und Kameraden wurden geehrt: Felix Zöller (5 Jahre). Michael Biggel, Moritz Jilge, Jan Krüger, Sam Williams (10 Jahre). Daniel Enzensperger, Thomas Mayer (15 Jahre). Dierk Gleichmann, Claus Wolf, Andreas Pinther, Jens Wartenberg (20 Jahre). Sabine Abs (25 Jahre). Jürgen Schäfler, Monika Emser, Ludwig Prantl, Andreas Ehrle (30 Jahre). Ingolf Damhofer, Hubert Mayer, Michael Wiedersheim (40 Jahre ). Paul Hund (45 Jahre). Helmut Baur (50 Jahre).Unter dem Tagesordnungspunkt Neueintritte in die Bereitschaft konnten fünf Kameradinnen und Kameraden vorgestellt werden. Der Präsident des DRK Kreisverbandes Bodenseekreis e.V. lobte die Arbeit des Ortsvereines und bedankte sich für die Zusammenarbeit. Joachim Kruschwitz stellte in seinem kurzweiligen Vortrag die Arbeit des Kreisverbandes vor.

Bürgermeister Daniel Enzensperger würdigte die Vereinsarbeit als wichtiges ehrenamtliches soziales Engagement.