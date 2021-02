Viele Menschen mit Handicap dürfen erstmals wählen

Die Landtagsabgeordneten Baden-Württembergs werden am Sonntag, 14. März, für die nächsten fünf Jahre gewählt. Erstmals können auch viele von Behinderung betroffene Bürgerinnen und Bürger wählen. Sie sind damit nach der letzten Wahlrechtsreform im Jahr 2019 bei diesen Landtagswahlen Erstwähler, teilt die Offene Behindertenarbeit Isny (OBA) mit.

Dass Menschen mit unterstützender Betreuung bei politischen Wahlen ein Stimmrecht haben, ist eine Verpflichtung, die die Bundesregierung vor mehr als zehn Jahren beschlossen hat. Am 30. März 2007 unterzeichnete Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention, in der unter anderem die Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben klar geregelt ist, sodass auch Menschen beispielweise mit einer geistigen Behinderung das Recht haben, an Wahlen teilzunehmen.

Angehörige und Betreuer können helfen

Die OBA bittet die Familienangehörigen oder Betreuer, den Menschen mit Behinderung bei Bedarf bei der Umsetzung ihres Wahlrechts zu assistieren, etwa bei einer Begleitung ins Wahllokal, das möglichst barrierefrei sein soll, oder bei der Beantragung von Briefwahlunterlagen.

Im Rahmen der Assistenz ist auch die Erläuterung der anstehenden Landtagswahlen in einfacher Sprache hilfreich. Informationsmaterial gibt es über die Landeszentrale für politische Bildung unter: