Viele Lkw weisen Mängel auf

Insgesamt 289 Fahrzeuge des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs hat das Polizeipräsidium Ravensburg bei einer Kontrollwoche von 10. bis 16. Oktober in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis gestoppt.

Die Verkehrspolizisten nahmen speziell den Schwerlastverkehr auf der A 96 sowie den Bundes- und Landesstraßen im Präsidiumsbereich unter die Lupe, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mehr als ein Drittel der kontrollierten Lastwagen (83) habe Mängel aufgewiesen. Die Beamten stellten davon bei 38 Fahrzeugen Verstöße im Zusammenhang mit der Ladungssicherung fest. Bei weiteren 5 Lkw waren unter anderem Mängel an der Brems- oder der Lenkanlage vorhanden, oder die Beleuchtungseinrichtungen waren defekt (3). Die Spezialisten der Verkehrspolizei erkannten bei 7 Sattelzügen Defekte an den Radaufhängungen sowie an weiteren 5 Lastwagen Ungereimtheiten im Bereich der Fahrgestelle.

Insgesamt 46 Sattelzuglenker durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Die Verstöße ahndeten die Beamten mit Verwarn- und Bußgeldern.