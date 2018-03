Viele Lachtreffer beim Theaterspiel in Merklingen

Mit der Darbietung des Stücks „Love and Peace im Landratsamt“ von Andreas Wening hat die Theaterabteilung des TV Merklingen am Wochenende das Publikum richtig begeistern können. Die zwölf Schauspieler sorgten in der jeweils voll besetzten Gemeindehalle für so manche Lachträne. Auch die Theater-Jugendgruppe gefiel mit ihrem Sketch zum Beginn und erhielt viel Beifall. Untermalt wurde die Veranstaltung durch Musik und Moderation der Stadel-Band. Dank des Bewirtungsteams unter der Leitung von Marianne und Uwe Schulz war auch für Essen und Trinken bestens gesorgt.

Nach der Begrüßung durch Vereinsvorsitzenden Horst Nägele ging es auch schon los: Unter der Regie von Michael Schild vom KCC Ulm brachte die Jugendgruppe mit Felicia Salzmann, Lukas Epple, Claudia Hepp, Oliver Mangold und Yannick Epple einen überaus unterhaltsamen Sketch auf die Bühne: Ein Hobbydetektiv kann das Kriminalisieren nicht sein lassen und verdächtigt nun den Freund seiner Tochter, sie entführen zu wollen. Mit polizeilicher Unterstützung möchte er ihn überführen, doch seine handfesten Vermutungen ersetzen die fehlenden Beweise nicht. Und auch der Plan, der den vermeintlich Kriminellen hinter Gitter bringen soll, geht nicht auf wie erhofft aus.

Im Stück „Love and Peace im Landratsamt“, einem Dreiakter unter der Regie von Bolle Betz und Markus Marth, geht es um die Wiederwahl von Bernhard Oppenau (Markus Marth) zum Landrat. Doch dann taucht die Ur-Mutter aller Hippies, die in Amerika lebende Tamara Bloomberg (Sandra Epple) plötzlich im Landratsamt auf. In Begleitung eines Kamera-Teams bereist sie Europa, um eine Reportage über ihr bewegtes Leben zu erstellen. Dabei erinnert sie sich an Bernhard Oppenau, mit dem sie für einige Monate die damaligen Ideale und das Bett teilte.

Mit ihrem Einzug ins Landratsamt nimmt das Chaos seinen Lauf: Tochter Aurora Butterfly (Ann-Kathrin Ruhland) wird als Oppenaus Tochter vorgestellt, worauf die Fast-Exfrau des Landrats, Bärbel Oppenau (Sabine Schulte) die Scheidung verlangt und Tochter Lotte Oppenau (Anja Ziller) sehr verärgert ist. Bürgermeister Friedbert Rappel und Wahlhelfer Marcel Meisner (Uwe Schulz und Armin Ziller) fürchten um einen Skandal und eine verlorene Wahl. Die Oppositionsführerin Brustwickel-Schnödesenf (Kerstin Mutschler) wittert ihre Chance und spielt dem Journalisten Timo Treiber (Marius Marth) aus Versehen falsche Informationen zu.

Besonders unterhaltsam sind der ständige Schlagabtausch zwischen der burschikosen Sekretärin Elfriede Stegner (Beatrix Danzer) und dem aufgeblasenen Wahlhelfer Marcel, die sich nicht ausstehen können und sich das auch gerne zeigen. So sagt Meisner einmal: „Wenn ich Sie jetzt beleidigt haben sollte, dann freut es mich aufrichtig.“ Und Stegner steht ihm in nichts nach: „Für Sie mache ich mal meine berühmte Arsentorte, die schmeckt einmalig.“

Auch noch weitere Darsteller in dem heiteren Stück streiten sich ausgiebig, sehr zur Freude des Publikums. Frau Brustwickel-Schnödesenf wirft dem Bürgermeister vor, wegen Testosteronbeuteln wie ihm seien Frauen noch nicht dort, wo sie hingehören. Dieser sieht das anders, denn die Frauen seien ja bereits am Herd. Das Chaos erreicht schließlich seinen Höhepunkt, als Tamara Bloomberg ihre Haschkekse im Landratsamt stehen lässt und sich von der Sekretärin bis hin zur Schlagersängerin Gaby Stern (Lisa Schulte) alle an den „berauschend guten Keksen“ bedienen, sodass sogar der Wachtmeister (Werner Jung) im Landratsamt nach dem Rechten sehen muss.

Fazit: Eine gelungene und lustige Theaterdarbietung erlebten die begeisterten Zuschauer, die von der tollen Leistung der Laiendarsteller mit viel Situationskomik lebte.