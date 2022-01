Ansteckendere Omikron-Variante erhöht die Gefahr von weiteren Mutationen

Omikron breitet sich auch in Deutschland rasant aus. In einigen Ländern ist die Mutation des Coronavirus bereits die vorherrschende Variante. Großbritannien, Frankreich und die USA vermelden derzeit täglich neue Höchststände an Infektionen - allen die Vereinigten Staat meldeten am Dienstag eine Millionen neue Corona-Fälle.

Längst hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die neue Variante als besorgniserrengend eingestuft. Wissenschaftler erhalten täglich neue Erkenntnisse über Omikron.

Als gesichert gilt, dass die Krankheitsverläufe milder sind als bei Delta. Dennoch warnen Experten aufgrund der gesteigerten Ansteckungsgefahr vor einer Überlastung des Gesundheitssystems und - auch vor weiteren Mutationen.

Ein Überblick über die wichtigsten Fragen:

Wieso erhöht Omikron die Gefahr weiterer Mutationen?

Je stärker sich Omikron ausbreite und vermehre, „desto wahrscheinlicher ist es, dass es eine neue Variante hervorbringt“, sagte WHO-Notfallexpertin Catherine Smallwood der AFP. Mutationen und damit neue Varianten entstehen bei der Reproduktion der Viren in den Zellen des Wirts.

"Wir befinden uns in einer sehr gefährlichen Phase", so Smallwood. "Wir beobachten sehr stark steigende Infektionsraten in Westeuropa, deren Auswirkungen noch nicht ganz klar sind."

Biologin und Wissenschaftsjournalistin Juliette Irmer bezeichnet diesen Vorgang in einem Artikel als Kopierfehler: „Die frisch vermehrten Viren erben einen solchen Kopierfehler und infizieren neue Zellen oder Wirte, wo es im nächsten Vermehrungszyklus wieder zu Mutationen kommen kann.“

Da Omikron ansteckender ist als bisherige Varianten, infizieren sich mehr Menschen mit dem Virus und die Gefahr von Kopierfehlern steigt. Hinzu kommt, dass weltweit zahlreiche Menschen noch immer kaum Zugang zu den Impfstoffen haben. Während es in den westlichen Ländern und Industrienationen genügend davon gibt, sodass auch Booster-Impfungen möglich sind, sind in ärmeren Ländern schon Erstimpfungen aufgrund der Knappheit ein Problem.

„Das Boostern hat schon vor dem Erscheinen von Omikron Debatten über die Ungerechtigkeit der globalen Impfstoffverteilung ausgelöst und die aktuelle Situation dürfte diese weiter verschärfen“, schreibt Irmer in ihrem Artikel. Das Ziel müsse es sein, die Fallzahlen niedrig zu halten und so viele Menschen wie möglich zu impfen und zwar weltweit. Nur so können weitere Virus-Varianten verhindert werden.

Warum könnten das Gesundheitssystem trotz milderer Krankheitsverläufe überlastet werden?

“Bei einem starken Anstieg der Fallzahlen gibt es wahrscheinlich sehr viel mehr Menschen, die schwer erkranken, ins Krankenhaus müssen oder möglicherweise sterben werden„, sagte WHO-Notfallexpertin Smallwood. Sie verwies auf den extremen Anstieg der Infektionsfälle in Europa allein in den letzten Tagen des Jahres 2021.

Die hohe Infektionszahlen in Großbritannien, wo die Omikron-Variante vorherrschend ist, führen dort bereits zu Personalmangel und Versorgungsengpässen in Krankenhäusern und anderen Bereichen. Im Großraum Manchester sind nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur etwa 15 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken derzeit an Covid-19 erkrankt oder in Quarantäne.

Premierminister Boris Johnson musste inzwischen eingestehen, dass der nationale Gesundheitsdienst unter „erheblichem Druck“ steht. Trotzdem lehnt er eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen ab. Er begründet das damit, dass die hohen Infektionszahlen bislang nicht zu einer ähnlich hohen Zahl an Krankenhauseinweisungen führen.

Großbritannien hat auf den Druck im Gesundheitssystem reagiert und die Quarantäne- sowie Isolierungsfristen verkürzt. Darüber wird auch in Deutschland aktuell für Beschäftigte in wichtigen Versorgungsbereichen diskutiert. Am Mittwoch beraten kurzfristig die Gesundheitsminister, am Freitag steht das nächste Bund-Länder-Treffen an.

Wie stark verbreitet sich Omikron in Deutschland?

Omikron ist in einigen Bundesländern wie Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen nach Angaben der zuständigen Landesbehörden bereits vorherrschend.

Laut einem Sprecher des Sozialministeriums zeigt eine aktuelle Abfrage bei den Laboren, dass schon jetzt bei mehr 50 Prozent aller Covid-Diagnosen im Südwesten die Omikron-Variante nachgewiesen wird.

Die Gesundheitsämter in Deutschland melden dem Robert-Koch-Institut (RKI) seit dem Auftreten der Variante täglich die Omikron-Fälle. Auf einer entsprechenden RKI-Übersichtsseite lässt sich ein starker Anstieg feststellen. Ende des Jahres waren dem RKI in Kalenderwoche 51 10.009 Omikron-Fälle gemeldet worden - in der darauffolgenden Kalenderwoche 52 zwischen den Jahren waren es bereits 24.068.

Wie gut schützen die Impfungen gegen Omikron?

Eine Auffrischungsimpfung ist aus Sicht des Virologen Christian Drosten die beste Waffe gegen eine Infektion mit der hochansteckenden Omikron-Variante des Coronavirus. „Was richtig schützt gegen Omikron ist die Dreifach-Impfung“, sagte der Wissenschaftler von der Berliner Charité am Dienstag im Podcast „Coronavirus-Update“ bei NDR-Info.

Auch eine dänische Studie aus dem Dezember zeige, wie wichtig Booster-Impfungen seien. Erst die dritte Impfdosis senke demnach das Risiko, sich mit Omikron anzustecken, signifikant, erklärte Drosten. Die doppelte Impfung trage wahrscheinlich weniger zur Verbreitungskontrolle bei. „Da sind wir ziemlich ungeschützt gegen Omikron und die Dreifach-Impfung, die macht den Unterschied.“

US-Präsident Joe Biden appellierte angesichts der hohen Zahl an Neuinfektionen am Dienstag im Weißen Haus an seine Landsleute, sich impfen zu lassen. Jeder Amerikaner könne sich vor schweren Krankheitsverläufen schützen. „Sie können kontrollieren, wie groß die Auswirkung Omikrons auf Ihre Gesundheit sein wird“, sagte Biden. Es gebe in den USA genügend Impfstoff für alle.