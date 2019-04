Viele Heimsiege bei Leutkircher Reitturnier

Am Wochenende hat das umfangreiche Wettkampf-Angebot des PSV Leutkirch-Haid wieder viele Reiter und Zuschauer angelockt. Über 500 Mal klingelte die Startglocke, um die Bahn oder den Parcours für die Teilnehmer freizugeben.

Gestartet wurde das Turnier am Samstag mit der Dressurpferdeprüfung Klasse A, in der die Nachwuchspferde des Dressursports vorgestellt wurden. Anschließend kam der Reiternachwuchs mit einer Dressurprüfung der Klasse A sowie einem Dressur-Wettbewerber zum Zug. Für die jüngsten Reiter gab es nachmittags einen Reiter-Wettbewerb in den Gangarten Schritt-Trab-Galopp, beim Führzügel-Wettbewerb wurde diese noch von Pferdeführern in den Gangarten Schritt und Trab unterstützt. Parallel wurde nachmittags bei schönstem Frühlingswetter eine Springprüfung der Klasse A** mit Geländehindernissen durchgeführt. Bei diesem Wettkampf sah man viele schöne Ritte ohne Zwischenfälle.

Springprüfung L bildet den Abschluss desWochenendes

Auch der Sonntag war ein für die Reiter erfolgreicher Turniertag ohne Unfälle. Bei sechs Springprüfungen zeigten vormittags die Nachwuchs-Springreiter beim Stilspring-Wettbewerb und der Stilspringprüfung Klasse A* und A** ihr Können. Mittags war es dann für die jungen Springpferde spannend, sie durften in der Springpferdeprüfung Klasse A* und der Springpferdeprüfung Klasse A** Erfahrungen im Turniergeschehen sammeln. Den Abschluss des Wochenendes bildete die Springprüfung der Klasse L, hier konnten sich die bereits erfahreneren Reiter und Pferde auf dem Gelände des PSV Leutkirch-Haid messen.

Erfolgreich zu Ende ging das Turnier für die Veranstalter nicht nur aus organisatorischer Sicht. Auch die Reiter des Vereins durften in beinahe jeder Prüfung eine Schleife entgegennehmen.

Viele goldene Schleifen für den Nachwuchs

Drei goldene Schleifen gab es für den Verein: Sandra Stezaly gewann mit Fanta Vier die Dressurpferdeprüfung Klasse A, Beatrice Hennig führte die Ehrenrunde mit Glotis bei der Springprüfung Klasse A** an und Silke Madlener war mit Zantina die Schnellste bei der Springprüfung Klasse L. Platziert war außerdem Robert Hehn mit Cindy (Springprüfung mit Geländehindernissen Klasse A**), Rudolf Horn mit Quando (Springprüfung Klasse A**), Silke Madlener mit Lezatinus und Zatina (jeweils Springprüfung Klasse A**).

Beim Springreiter-Nachwuchs durfte Chiara Riehm mit Robin eine Schleife entgegennehmen. Viele Schleifen gab es auch für die jüngsten Nachwuchsreiter, über goldene Schleifen freuen durften sich Leona Wiedemann mit Carlotta (Führzügel-Wettbewerb) und Isabelle Peiker mit Pepe (Reiter-Wettbewerb). Beim Führzügel-Wettbewerb gingen außerdem Jonas Eberle mit Dino und Maila Wiedemann mit Carlotta mit Schleifen nach Hause. Beim Reiter-Wettbewerb in den Gangarten Schritt-Trab-Galopp durften Chiara Riehm mit Lucky Luke, Kimberley Kögel mit Karle und Salome Riehm mit My Boy Schleifen von den Richtern entgegen nehmen.