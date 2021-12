Viele Gottesdienste zu Weihnachten

Aalen (an) - Trotz der Corona-Pandemie möchte die evangelische Kirchengemeinde Aalen in der Weihnachtszeit ein breites Angebot an Gottesdiensten machen. „Es ist wichtig, dass wir in dieser besonderen Zeit gemeinsam Gottesdienste feiern“, so der evangelische Dekan Ralf Drescher in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Die Hygiene- und Abstandsregeln, so Drescher, würden dabei selbstverständlich eingehalten. Ein Anmeldesystem ist eingerichtet und kann ab sofort in Anspruch genommen werden.

Bereits am vierten Advent, 19. Dezember, findet in Waldhausen um 16.30 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel statt.

Ein breites gottesdienstliches Angebot besteht an Heiligabend. Um 14 Uhr gibt es einen klinikinternen Gottesdienst in der Kapelle des Ostalb-Klinikums. Um 16 Uhr gibt es jeweils einen Familiengottesdienst mit Krippenspiel in der evangelischen Stadtkirche, im ökumenischen Gemeindezentrum Peter und Paul und im evangelischen Gemeindehaus. Um 18 Uhr wird zur Christvesper in die Stadtkirche und ins Gemeindezentrum Peter und Paul eingeladen. Um 22 Uhr findet ein besonderer Gottesdienst zur Christmette in der Stadtkirche statt.

Der Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag ist um 10 Uhr in der Stadtkirche. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind die Gottesdienste jeweils um 10 Uhr in der Stadtkirche und im Gemeindehaus – in der Stadtkirche mit dem traditionellen Tsunami-Gedenken.

Die Gottesdienste in der Stadtkirche und im Gemeindehaus werden von Kirchenmusikdirektor Thomas Haller, dem Kirchenmusiker im Praktikum, Lukas Nagel, und einer Schola musikalisch gestaltet. Der Gemeindegesang ist aufgrund der aktuellen Lage derzeit nicht möglich.