Viele Facetten auf kleinem Raum

Berge und Wasser, landschaftliche Idylle und breite Erlebnisvielfalt, würziger Käse und frisches Obst, Westallgäu und Lindauer Bodensee. In der neuen App „FacettenReich“ präsentiert der Landkreis Lindau (Bodensee), was ihn so besonders macht. Kontrastreich ist auch das Programm des Landkreises in den kommenden zwei Wochen auf der Gartenschau „Natur in Lindau“.

In der App, die in den App-Stores von Google und Apple erhältlich ist, verschmelzen die reale und die virtuelle Welt zu einem einzigartigen Erlebnis. Vor den Augen des Nutzers erwachen die Inhalte an fünf Stationen im Landkreis zum Leben und geben einen spannenden Einblick in die Facetten, die die Region so besonders machen. Nutzer können zum Beispiel erleben, wie köstlicher Heumilchkäse hergestellt wird, schauen den Obstbauern bei ihrer Arbeit über die Schulter, besuchen einen virtuellen Kräutergarten und finden spannende Tipps für weitere Aktivitäten. Die App, die von dem Fachbereich Kreisentwicklung gemeinsam mit der Online-Agentur virtiv – Melzer & Mischner GbR entwickelt wurde und deren Umsetzung durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gefördert wird, kann auch am Regionalbeitrag auf der Lindauer Gartenschau getestet werden. Wer die App vor dem Besuch installiert, kann über die große Karte an der Wand des Landkreis-Pavillons einen ersten Eindruck von den Inhalten an den Stationen gewinnen. Am Regionalbeitrag präsentiert der Landkreis ein vielfältiges, durch regionale Akteure gestaltetes Programm. In den Themenwochen „KontrastReich“ zwischen dem 29.07. und dem 11.08. gewähren regionale Obstbauern und Brennereien Einblicke in die Kunst des Destillierens. Eine Allgäuer Kräuterfrau bereitet mit interessierten Gästen ein köstliches Kräutersalz zu. Und beim Fachvortrag „Altes Streuobst – neu entdecken“ erfahren Interessierte Wissenswertes rund um die Sortenvielfalt im heimischen Obstbau.

Ein ganz besonderes Highlight ist der Thementag „Whisky vom Bodensee“ am Samstag, den 07.08. Vier Kleinbrenner vom See bis ins Allgäu stellen am Regionalbeitrag des Landkreises und auf der Radio-7-Terrasse ihr „Flüssiges Gold“ vor.

Diese und viele weitere Veranstaltungen auf dem Gelände, am Regionalbeitrag und an den Satellitenstandorten finden Sie unter www.lindau2021.de/events/.