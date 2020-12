Viele Erfolgsgeschichten – und ein Desaster

Sigmarszell - Das Drama um die Bahnbrücke Heimholz begann schon im Jahr 2019, setzte sich 2020 fort und wird die Gemeinde auch im neuen Jahr noch lange beschäftigen. Denn ein Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass sich der Zustand der Brücke aufgrund mangelhaft ausgeführter Bauarbeiten verschlechtert hat. Insbesondere die Dauerhaftigkeit des Bauwerks ist demnach beeinträchtigt. Aber es gab im abgelaufenen Jahr auch eine Reihe von Erfolgsgeschichten in der Gemeinde Sigmarszell. Am meisten profitieren davon – auch in Zukunft – die Kinder und ihre Eltern. Denn das Betreuungsangebot ist für sie deutlich ausgebaut worden.

Eine gute Mischung aus Freude und Stolz schwingt mit, wenn Bürgermeister Jörg Agthe auf die Kindergärten zu sprechen kommt: „Die Gemeinde Sigmarszell kann als erste Gemeinde dieser Größe im Landkreis Lindau das gesamte Spektrum an pädagogischen Einrichtungen für die Familien anbieten“, sagt er. Zum einen ist der Kindergarten St. Wendelin in Niederstaufen zu einem „Haus für Kinder“ ausgebaut worden, in dem Krippen-, Kindergarten- und Schulkinder betreut werden. Durch den Umbau von Räumen der ehemaligen Volksbank, die sich im selben Gebäude befand sowie durch Umstrukturierungen der bestehenden Kindergartenräume wurde zusätzlicher Platz gewonnen.

Zum anderen hat die Gemeinde ein neues Angebot geschaffen: einen Waldkindergarten. Er trägt den Namen „Wiesenknopf“ und startete im Oktober mit zunächst wenigen Kindern. Sie treffen sich am Waldrand bei Schlachters mit Erzieherinnen, die Erfahrung in der Montessori- und Naturpädagogik haben. „Das ist ein richtig gutes Konzept geworden“, freut sich Agthe. Die größte Einrichtung für Kinder in der Gemeinde bleibt die Kindertagesstätte St. Raphael in Schlachters mit zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen.

Auch für die Kinder in Bösenreutin hat sich etwas getan: Sie dürfen sich seit Ende Oktober über einen erweiterten Spielplatz freuen. Etwa ein Jahr lang hatten sie wegen einer Baustelle darauf verzichten müssen. Denn das angrenzende Feuerwehrhaus erhielt im Jahr 2020 den seit langem geplanten Anbau mit einem zweiten Stellplatz für einen Mannschaftstransportwagen. Er stand bisher aus Platzmangel auf dem Privatgrundstück des Kommandanten. Ein Einweihungsfest für den neuen Anbau fand allerdings wegen der Corona-Pandemie bisher nicht statt.

Auch das Eröffnungsfest für den neuen Dorfladen in Niederstaufen konnte nicht wie geplant gefeiert werden. Gleichwohl öffnete der lang ersehnte Laden in der Woche vor Ostern erstmals seine Türen. Er wurde mit einer Heiligen Messe auf dem kleinen Dorfplatz eingeweiht und bietet nun eine wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten für das Dorf Niederstaufen und Umgebung.

Weil wegen Corona fast alle Veranstaltungen ausgefallen sind, vermissen viele Menschen die Gelegenheiten zur Begegnung. Auch dem Bürgermeister geht es so: „Gerade die Vereinsfeste sind für mich wie ein Seismograph: Da merkt man, was die Bürger beschäftigt. Man bekommt Anregungen, Arbeitsaufträge und Rückmeldungen“, sagt Agthe, der bei den Kommunalwahlen im Frühjahr mit 89,8 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt worden ist.

Für ihn war das Desaster um die Bahnbrücke Heimholz in diesem Jahr „eines der zeitaufwändigsten Themen“, wie er sagt. Dabei hatte die Gemeinde Sigmarszell dieses Bauprojekt gar nicht zu verantworten. Vielmehr hat die Bahn diese Brücke wegen der Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Lindau anheben lassen. Nach der Abnahme geht die Brücke aber wieder die Baulast der Gemeinde über. Deswegen hat Sigmarszell eine Bauwerkshauptprüfung durchgeboxt. Kurz vor Weihnachten lag dieser wichtige Prüfbericht einer Ingenieursgesellschaft vor. Sie stellt darin eine Vielzahl von Mängeln, Schäden und Planabweichungen fest. Der Gutachter fasste sein Urteil so zusammen: „Trotz der Instandsetzung hat sich der Gesamtzustand des Bauwerks verschlechtert.“

Laut Prüfbericht ist die Standsicherheit und Verkehrssicherheit gegeben, aber die Dauerhaftigkeit beeinträchtigt. Schon jetzt ist klar, dass die seitlichen Brückenkappen aufgrund ihrer Mängel vorzeitig saniert werden müssen. Zudem wurde die Gradiente (die Höhenlinie) der Brücke nicht plangemäß ausgeführt. Die Zufahrtsstraße wurde zwar wegen einer viel zu großen Steigung von 15 Prozent ein zweites Mal gebaut, ist jetzt mit 11,4 Prozent aber immer noch zu steil. Und die Schrammborde sind zum Teil zu hoch. Deswegen muss voraussichtlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Brücke auf 50 km/h begrenzt werden. Die Vorgänge scheinen inzwischen bei der Bahn auf höherer Ebene beachtet zu werden. Immerhin berichtet Bürgermeister Agthe, dass der für die Elektrifizierung zuständige Projektleiter Matthias Neumaier angekündigt habe, sich im Frühjahr persönlich ein Bild von der Brücke machen zu wollen. Im neuen Jahr wird es für die Gemeinde vor allem um die Frage gehen, wie sie für Mängel, Planabweichungen und schlechte Ausführungsqualität entschädigt wird.

Ein anderes Thema, das ebenfalls mit der Bahn zu tun hat, sorgte hingegen vielfach für Wohlgefallen. Durch den Kauf von zwei Flurstücken des ehemaligen Kremsmüller-Areals könnte sich eine Lösung für den Bahnübergang in Schlachters ergeben. Wenn der Ort 2024 einen Bahnhalt bekommt, wird es hier zu langen Schrankenschließzeiten kommen. Eine Unterführung an der jetzigen Stelle scheidet aber aus, weil sie zu aufwändig, zu teuer und zu kompliziert wäre. Durch den Grundstückskauf gibt es die Möglichkeit, die Hauptstraße auf eine andere Trasse zu lenken: Sie würde dann nicht mehr zum jetzigen Bahnübergang einschwenken, sondern noch ein Stück geradeaus weitergeführt werden und erst bei der Autobahn unter den Gleisen durchstoßen. „Diese Variante bietet unglaublich viele Vorteile“, sagte Agthe, als er den Gemeinderat im September über den Grundstückskauf informierte. „Damit ist die Tür ganz weit aufgestoßen für ein Jahrhundertprojekt.“

Zwar kein Jahrhundertprojekt, aber doch ein mehrjähriges Projekt hat die Gemeinde Sigmarszell in Kooperation mit dem Zweckverband Wasserversorgung Handwerksgruppe im Jahr 2020 zum Abschluss gebracht: die Sanierung von Wasserleitungen im Gemeindegebiet. Verbunden damit waren auch Kanalarbeiten und die Erneuerung des Straßenbelags. Schon 2016 ging es in Schlachters damit los. Danach folgten die Bodenseestraße und die Einfahrt bei Thumen, später die Ortsdurchfahrt Witzigmänn. Und im Jahr 2020 war die Egghaldenstraße an der Reihe. Der planerische Aufwand für dieses Straßenstück war beträchtlich: Fragen nach Straßenbreite, Ausweichbuchten, Überflutung bei Regenwasser, Ableitung von Oberflächenwasser, Bachverrohrung und Rohrdurchmessern waren dabei zu bedenken. Aber jetzt ist es geschafft.