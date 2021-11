Viele Einsätze trotz eingeschränktem Übungsbetrieb

Zu 37 Einsätzen ist die Feuerwehr Rißtissen dieses Jahr schon ausgerückt. Das sind mehr als doppelt sie viele wie im ganzen Jahr 2020 zusammen und entspricht 1269 Stunden ehrenamtlich geleisteter Arbeit. Verantwortlich für die vielen Einsatzstunden 2021 ist vor allem das Hochwasser.

Abteilungskommandant Ralf Glöggler berichtete bei der Hauptversammlung in der Römerhalle von zwei schwierigen Jahren was den Übungsablauf anbelangte. Die Corona-Pandemie mit mehreren Lockdowns brachte den Übungsbetrieb großteils zum Erliegen. Unter strikter Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen wurde zwischendurch in Kleinstgruppen für den Ernstfall geprobt.

Viele Hochwassereinsätze

Die beiden Einsatzjahre waren stark geprägt von Unwetter- und Hochwassereinsätzen, was den Kameraden auch so einiges abverlangt hätte, so Glöggler. Besonders hervorzuheben seien hier die beiden Riß-Hochwasser im Juni und Juli 2021.

Einen Dank sprach der Kommandant an das Kieswerk Koch aus, das der Feuerwehr jederzeit mit Material, Gerät und Hallen ein effektives und reibungsloses Abfüllen von Sandsäcken auf ihrem Betriebsgelände ermöglichte.

Leider seien Veranstaltungen wie der Kameradschaftsabend, das Fasnetstreiben 2021 im Feuerwehrhaus, das Aufstellen des Maibaums und das Schuppenfest aufgrund der Pandemie abgesagt worden. Lediglich die Schrottsammlungen im Herbst wurden durchgeführt.

Nächste Anschaffung schon in Planung

Seit 2019 ist in der dritten Fahrzeugbox der Gerätewagen Logistik in Rißtissen stationiert und erweist sich mittlerweile als das am meisten benutzte Feuerwehrfahrzeug, auch in Anbetracht der zahlreichen Überlandhilfen bei Unwettern. Als nächste Anschaffung werden Gerätschaften zum schnelleren Verladen von Sandsackgitterboxen angestrebt.

Die Feuerwehr in Rißtissen ist gut aufgestellt. (Foto: Feuerwehr Rißtissen)

Die Weiterbildungen sind laut Glöggler in den Pandemiejahren leider zu kurz gekommen. Jonas Hänsler besuchte den Truppmannlehrgang. Andreas Uetz und Philipp Christ legten die Prüfung zum Zugführer ab. Von der Jugendfeuerwehr zur aktiven Wehr wechselte Alexander Romer.

Bronzene Ehrenzeichen für 15 jährige Feuerwehrtätigkeit wurden Michael Schwertfeger und Florian Stückle zu Teil. Tobias Fiesel, Robert Gaißmaier und Stefan Schadel wurden mit dem Silbernen Ehrenzeichen für ihre 25-jährige Feuerwehrtätigkeit geehrt. Anja Romer wurde zur Oberfeuerwehrfrau befördert.

Fünf Beförderungen

Franz-Josef Hensinger, Michael Romer, Michael Schwertfeger, Florian Stückle und Martin Völk wurden zum Hauptfeuerwehrmann ernannt.

Nach bestandenem Zugführerlehrgang erhielten die Kameraden Philipp Christ und Andreas Uetz die Ernennungsurkunde zum Brandmeister.

Die Feuerwehr besteht aktuell aus 47 aktiven Mitgliedern im Alter zwischen 18 und 61 Jahren. Das Durchschnittsalter beträgt 38,5 Jahre. Mit 19 einsatzfähigen Atemschutzgeräteträgern, 23 Maschinisten und 28 LKW-Fahrern sei man gut aufgestellt, so der Kommandant.

Kaum Freizeitaktivitäten bei der Jugendfeuerwehr

Der Jugendfeuerwehr gehören zurzeit zwei Mädchen und 16 Jungen im Alter zwischen elf und 17 Jahren an. Leider musste auch hier der Übungsbetrieb in den vergangenen zwei Jahren drastisch heruntergefahren werden. Die sonst zahlreichen Freizeitaktivitäten reduzierten sich auf den Glühweinverkauf und die Weihnachtsfeier in 2019 sowie das Fasnetstreiben im Gerätehaus 2020. Als neue Jugendleiter wurden die Kameraden Niklas Gerstner und Robin Neugebauer von der Jugendversammlung gewählt.

Bei den anstehenden Wahlen ergaben sich kleine Änderungen. Der neu gewählte Ausschuss setzt sich wie folgt zusammen: Abteilungskommandant bleibt Ralf Glöggler. Stellvertretender Abteilungskommandant ist Andreas Uetz. Die Kasse verantwortet Erwin Appenzeller. Schriftführer ist Fabian Körner. Als Beisitzer wurden Thomas Uetz, Daniel Völk und Philipp Christ gewählt. Aus ihren bisherigen Ämtern wurden verabschiedet: Ottmar Fleck (Beisitzer), Joachim Fiesel (Schriftführer), Philipp Christ (Jugendleiter) und Fabian Körner (stellvertretender Jugendleiter).