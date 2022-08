Viele Betriebe suchen noch Auszubildende

Die Arbeitslosigkeit hat sich im Bezirk Rottweil-Villingen-Schwenningen der Arbeitsagentur geringfügig erhöht: Im Juli waren 9636 Menschen ohne Arbeit, 4659 Frauen und 4977 Männer – 110 Personen mehr als im Vormonat. Das ist laut Pressemitteilung für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich: Kündigungen zum Quartalsende, das Auslaufen befristeter Verträge und beendete Ausbildungsverhältnisse lassen die Zahl der Arbeitslosen über die Sommermonate steigen. Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk bleibt bei 3,4 Prozent. Sie fällt weiterhin niedriger aus als der Landesschnitt von 3,6 Prozent in Baden-Württemberg.

Die Aussichten für junge Menschen, die für den Herbst noch eine Ausbildung suchen, seien gut, heißt es in der Mitteilung weiter. „Ich habe die Hoffnung, dass die Ausbildungsmessen und Betriebspraktika, die in den letzten Monaten nachgeholt werden konnten, dazu geführt haben, dass sich Schulabgänger gut über Ausbildungsmöglichkeiten in der Region informieren konnten und Lust bekommen haben, noch in diesem Jahr durchzustarten“, sagt Sylvia Scholz, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen.

„Die gute Nachricht: Für eine Bewerbung um einen Ausbildungsplatz nach dem Sommerferien ist es nicht zu spät.“ Aktuell seien noch 2071 Lehrstellen im Angebot, das sind rund 24 Prozent mehr unbesetzte Ausbildungsstellen als vor einem Jahr. Jugendliche, die aktuell einen Ausbildungsplatz suchen und nicht wissen, wie sie es angehen sollen, erhalten einen Beratungstermin bei der Berufsberatung unter der kostenlosen Nummer 0800 / 455 55 00.

Für die Schülerinnen und Schülern gebe es viele Angebote in allen Branchen und Berufen. Die Top Fünf an freien Ausbildungsstellen aus dem Agenturbezirk nach Berufsbereichen sind: Verkauf (264 Ausbildungsangebote), Metallbearbeitung (143 Ausbildungsangebote), Maschinenbau- und Betriebstechnik (113 Ausbildungsangebote), Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag (96 Angebote), Mechatronik und Automatisierungstechnik (90 Angebote).