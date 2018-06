Viele Besucher feiern 200. Geburtstag von Bodolz

Bodolz - Bodolz hat sein 200-jähriges politischen Bestehens gefeiert und viele, viele Bodolzer haben mitgefeiert. Mit besonderen Geburtstagsgeschenken, feierlichen Reden, geschichtlichen Rückblicken, toller Musik, jeder Menge kulinarischer Köstlichkeiten und vor allem mit ganz viel Spaß und Geselligkeit. Obendrein bekamen Helga Glemser und Friedl Spöttl den ersten Bodolzer Bürgerpreis für ihr ehrenamtliches Engagement in der Gemeinde verliehen.

Es sollte eigentlich nur ein kleines Fest werden, mit dem Bodolz seine 200-jährige Selbständigkeit feiern wollte. Letztendlich ist es ein Fest geworden, bei dem die Bodolzer zeigten: Unsere Gemeinde ist uns wichtig. Bei wunderbarstem Wetter waren bereits am frühen Samstagabend viele, viele Bodolzer zum Rathaus in der Ortsmitte gekommen und bevölkerten sowohl die Tische im Festzelt vor dem Feuerwehrhaus als auch die zahlreichen Sitzplätze im Freien.

Und wie es sich für ein Geburtstagsfest gehört, gab es auch ein paar ganz besondere Geschenke. So überbrachte Landrat Elmar Stegmann nicht nur seine Glückwünsche, sondern auch noch einen Scheck über 200 Euro für die Jugendarbeit der Gemeinde. Die Sparkasse hatte einen „Jubiläumsbaum“ geschenkt und die Line Dancer des BC-Bodolz unter der Leitung von Corinna Zahn eröffneten mit einem eigens für diesen Tag kreierten Tanz den Festabend. Dabei überraschten die zehn Tänzer im Western-Look mit einem variantenreichen Tanz, den sie „Bodolz-Tanz“ tauften. Musikalisch begleitet wurde der „Bodolz-Tanz“ von den „KauBoyz“, jener Live-Band aus Nonnenhorn und Kressbronn, die den ganzen Abend für fetzigen Tanzmusik sorgte. Sie spielte den Song „Kansas“, aus dem sie kurzerhand „Bodolz-City“ machten.

Aus 555 Einwohnern werden mehr als 3000

Ein schwungvoller Auftakt jedenfalls für den offiziellen Teil des Festes. In seiner Rede betonte Bürgermeister Christian Ruh, dass Bodolz nicht nur seine politische Selbständigkeit feiere, sondern auch jene Errungenschaften, die die Generationen von Bodolzern in diesen 200 Jahren aufgebaut habe. Von der Eisenbahn und dem Schulhaus, über die Telefonleitung und elektrisches Licht bis hin zum Kindergarten, dem Feuerwehrhaus und dem Gemeindewappen. Zudem sei die Gemeinde auch gewachsen. Aus den einst 555 Einwohnern seien heute 3039 geworden.

Ruh ging auch auf die von jeher landwirtschaftliche Prägung der Gemeinde ein, die bis heute ihr wesentlicher Wirtschaftszweig sei und schlug die Brücke zum Heute, wo die Ansiedlung weiteren Gewerbes zur positiven Entwicklung beigetragen habe. Was der Bürgermeister jedoch neben den technischen, wirtschaftlichen, sozialen und gemeindepolitischen Errungenschaften als bedeutend ansah, war, dass auch die Bildung und damit die Kultur längst in Bodolz angekommen ist.

Damit nahm er eine in der Dorfchronik beschriebene Beschreibung auf die Schippe, wo der Chronist die „unbeholfenen“ Formulierungen und mangelnde Rechtschreibung der Gemeinderatsprotokolle kritisiert hatte. Was er allerdings darauf zurückgeführt hatte, dass die Gemeinde die Order von oben bekommen hatte, „ein billiges Individuum für die Lehrerstelle auszusuchen“. „Gott sei Dank ist das heute anders“, sagte Ruh und zog das Fazit von 200 Jahren Entwicklung: „Bodolz hat sich hervorragend entwickelt.“ Allerdings verhehlte er nicht: „Man könnte noch mehr machen.“ Und so appellierte er an die Bodolzer: „Es liegt also an uns allen.“

Auch Landrat Elmar Stegmann fand, dass Bodolz „hervorragend aufgestellt“ sei. In seinen Grußworten betonte er die Bedeutung der vor 200 Jahren erlangten Eigenständigkeit für diese Entwicklung. Und dass sich die Gemeinde gegen alle entgegengesetzten Entwicklungen behauptet habe, sei dem „regen Gemeindeleben“ zu verdanken. Schließlich lebe eine Gemeinde von der Gemeinschaft, den Menschen, die sich dafür einsetzten und die Gemeinde voranbrächten. „Liebe Bodolzer, ohne Sie wäre ein so gut funktionierendes Gemeindeleben nicht möglich.“ Umso mehr würdigte er, dass Bodolz an diesem Jubiläumsabend zum ersten Mal den Bürgerpreis verleihen sollte. „Das ist ein ganz wichtiges Signal.“

Bevor jedoch Bürgermeister Christian Ruh den Bürgerpreis an Helga Glemser und Friedl Spöttl verlieh, lieferte Ortsheimatpfleger Andreas Durrer in seinem kurzen historischen Rückblick die geschichtlichen Hintergrundinformationen für das Jubiläumsfest. Ihn hatte Bürgermeister Ruh zuvor bereits als Initiator gewürdigt. „Ohne ihn wäre dieses Datum wahrscheinlich unbemerkt verstrichen und wir würden heute nicht feiern.“

Gefeiert haben die Bodolzer an diesem Samstagabend noch bis spät in die Nacht. Und am Sonntagmorgen ging es dann weiter, mit einer Festmesse, einem Frühschoppen und musikalischen Darbietungen der Kindergarten- und Schulkinder.