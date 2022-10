Viele Aktionen zum Thema Fahrradfahren locken Besucher

Altshausen (sz) - Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche, einer jährlichen Kampagne der Europäischen Kommission, sind in Altshausen im September ausgewählte Aktionen zum Mitmachen und Mitradeln angeboten worden. Dazu gehörten verschiedene Radtouren und eine Infoveranstaltung, so die Gemeinde Altshausen in einer Pressemitteilung.

Am 21. September fand ein Radaktionstag auf dem Marktplatz in Altshausen statt. Mit der Verkehrswacht Ravensburg, dem DRK Altshausen und dem Polizeipräsidium Ravensburg, Referat Prävention wurden die Schüler der Herzog-Philipp-Verbandschule, des Progymnasiums und der Leopoldschule über die Sicherheit im Straßenverkehr aufgeklärt.

Die Verkehrswacht Ravensburg zeigte außerdem beim „Schneckenrennen“ wie schwierig es ist, eine Strecke so langsam wie möglich zu fahren. Balance und Konzentration waren hier gefragt und so mancher Schüler kam schon nach wenigen Metern an seine Grenze.

Ohne Bürgermeister Patrick Bauser wären solche Aktionen in der Gemeinde Altshausen nicht möglich, betont die Gemeindeverwaltung. Durch seine Begeisterung habe die 4200 Einwohner große Gemeinde im Herzen Oberschwabens schon viele Preise bei der Kampagne „Stadtradeln“ gewinnen können. In der Kategorie unter 10 000 Einwohner wurde die Gemeinde Altshausen Bundessieger 2020, 2021 und auch in diesem Jahr radelten knapp 1000 Altshauser in der Stadtradel-Zeit über 320 000 Kilometer liegen damit mit großem Vorsprung auf Platz Eins und können nicht mehr eingeholt werden.

Organisator Michael Epp vom Gemeindeverwaltungsverband war mit den Aktionen im Rahmen der Mobilitätswoche rundum zufrieden. Viele der Teilnehmer hätten bereits jetzt schon nachgefragt, ob es auch 2023 solche Radevents in der Gemeinde Altshausen geben werde.

Die Initiative Radkultur des Verkehrsministeriums hatte die erste Mobilitätswoche Baden-Württemberg ausgeschrieben – und 180 Kommunen, Vereine, Unternehmen und Einrichtungen im ganzen Land machten mit. Mit der Woche habe das Land ein Zeichen setzen wollen für das Fahrrad als Verkehrsmittel und eine nachhaltige Mobilität, erklärt die Gemeinde.

Gemeinsam hätten die engagierten Gruppen in dieser Zeit ein Zeichen für das Fahrrad als Verkehrsmittel – und somit für eine nachhaltige Mobilität gesetzt. Eine interaktive Karte der Radkultur zeigte eine Übersicht über die Rad-Aktionen im ganzen Land.