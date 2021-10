Viel Spaß und tolle Ausflüge bei den Ferienangeboten der Lebenshilfe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Diese gemeinsamen Unternehmungen in der Freizeit dienen der sozialen Teilhabe der Menschen mit Behinderung. Freundschaften werden gepflegt und aufrechterhalten aber auch Gesundheit und Mobilität wird gefördert. Die Teilnahme an den Freizeitangeboten der Lebenshilfe dient gleichzeitig als Möglichkeit der Entlastung der Betreuungspersonen.

Nach der langen Pause bedingt durch den Corona-Lockdown startete die Lebenshilfe Württembergisches Allgäu e. V. mit Sommerferienbeginn wieder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Handicap. So konnten die Mitglieder der Lebenshilfe z. B. an einem Tag ausgelassen das Tanzbein schwingen - hier ein herzliches Dankeschön an die Evangelische Kirchengemeinde, die uns dazu ihre Räumlichkeiten an der Kirche geöffnet hat, ein Bauernhof mit Kühen und Alpakas wurde besichtigt, es gab verschiedene Ausflüge wie z.B. in Wildparks in der näheren Umgebung und natürlich durften unsere Mitglieder auch wieder das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde erleben.

Das gute Gelingen dieses Ferienprogramms lag ganz besonders an dem Engagement der Bürgerschaftlich Tätigen, die die verschiedenen Ausflüge begleiteten und mit viel Herzblut unseren Mitgliedern wunderschöne Ferienerlebnisse ermöglichten. Ihnen, als auch unserem Fahrer Herrn Locher, der den täglichen Heimfahrdienst übernahm, gilt ein großes Dankeschön im Namen der Eltern und der Lebenshilfe.

Wer Interesse an den Angeboten der Lebenshilfe haben oder sich selbst als Betreuer im Rahmen einer Bürgerschaftlichen Tätigkeit in der Lebenshilfe einbringen möchten, kann gerne Kontakt aufnehmen mit: Stefanie Lechner, Hauptamtliche Mitarbeiterin der Lebenshilfe, 07563/913073-41 oder per Email: steffi.lechner@owb.de.

Zur Info an alle unsere Mitglieder: Am Freitag, 1.10.21 um 19:30 Uhr findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung im Gasthof Ochsen in Kißlegg statt. Teilnahme gemäß der 3G Regel, bitte entsprechende Nachweise beim Einlass vorlegen.