Viel Neues beim Dorffest in Hürbel

HÜRBEL - War die Attraktion im letzten Jahr noch die Schlossbesichtigung beim Dorffest in Hürbel, so gab es am Sonntag eine Attraktion der besonderen Art, die sich die Organisatoren ausgedacht haben und viele Besucher nach Hürbel gelockt hat. Die vereinzelten Regentropfen hielt niemand ab zu kommen, wie man an den vollen Parkplätzen sehen konnte. Das Dorffest kam wieder einmal gut an bei den Besuchern.

Dieses Jahr war ein mittelalterliches Treiben rund um den Markt angesagt. Bereits ab sechs Uhr morgens konnten die Besucher beim Kindertrödelmarkt und auf dem großen Flohmarkt stöbern, feilschen, sich mit Raritäten eindecken oder einfach nur durch die Straßen schlendern.

Um neun Uhr begann auch der Handwerkermarkt. An den Ständen wurde die alte Handwerkskunst bestaunt und erlebt. Schmieden, Seilerei, Schnitzen, Floristik, Spinnen, Stuhlflechterei, Schnapsbrennerei, Schmuck aus Edelstahl, Filzerei und Mosterei mit frisch gepresstem Süßmost aus der Hand-Spindelpresse und vieles Mehr wurden vorgeführt.

Viele Handwerker zeigten den staunenden Gästen, wie man früher gearbeitet hatte. „Ich hätte nie gedacht, dass es so anstrengend ist“, sagte ein Zuschauer.

Die Handwerker und Künstler zeigten nicht nur ihre Kunst, sie gaben auch Informationen aus erster Hand an Interessierte weiter. Zehn Minuten Verspätung wegen der Regentropfen hatten die Grünwalder Ritter an diesem Vormittag. Die Ritter aus Grünwald, dem Nobelvorort von München, waren an diesem Sonntag nicht vornehm, sondern einfach nur gut. Ihre Aufführungen waren von Anfang an für die Kleinen in der Kindershow, bis zu den großen Aufführungen gelungen und das dreimal an diesem Tag. Die Besucher wurden in die Zeit der mittelalterlichen Ritter entführt und kamen aus dem Staunen über diese Geschichten kaum heraus.

Wer kennt die Biberacher Gaukler nicht vom Schützenfest? Diese Gruppe mit ihrer Zauberei, Akrobatik und Unterhaltung war auch für das Fest in Hürbel eine Bereicherung. Gut angekommen ist bei den Besuchern, dass die Gaukler und Ritter zwischen ihren Auftritten durch den Markt gezogen sind, sich unter das Volk gemischt und Fragen der Gäste beantwortet haben.

Zudem gab es Showtanzeinlagen mit der Tanzgruppe „Jazziger“. Die Mini-Big-Band Heinz und Dieter, die Mittelaltergruppe Manus-Vestitoris, oder das Original Rottumduo - sie alle sorgten für die musikalische Unterhaltung, unterstützt vom jahrelangen treuen Drehorgelspieler.

Für die kleinsten Besucher und ihre Eltern wurde außerdem ein Kinderflohmarkt angeboten und auch der Spielplatz war geöffnet.