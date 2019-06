In den Regierungsbezirk Tübingen fließen dieses Jahr rund 9,1 Millionen Euro als Landes-Zuwendungen zur Projektförderung der Feuerwehr und 2,45 Millionen Euro als Pauschalförderung. Der Landkreis Ravensburg erhält eine Fördersumme von insgesamt 1 086 712,28 Euro, teilt das Regierungspräsidium mit. Insgesamt wurden im Regierungsbezirk Tübingen 137 Anträge mit einer Antragssumme von rund zehn Millionen Euro eingereicht. Davon konnten 111 Maßnahmen gefördert werden. Unterstützt werden insbesondere die Beschaffung von Fahrzeugen und der Bau beziehungsweise die Erweiterung von Feuerwehrhäusern. Für die Projekte hat das Regierungspräsidium Tübingen in diesem Jahr in 16 Fällen Zuwendungsmittel bewilligt, und zwar in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro.Über diese Förderung entscheidet das Regierungspräsidium in eigener Zuständigkeit. In Ravensburg werden laut Mitteilung ein Abrollbehälter für 97 500 Euro und ein Gerätewagen für Gefahrgut für 150 000 angeschafft. Neben der Projektförderung fördert das Land mit einer pauschalen Zuwendung pro Feuerwehrangehörigem beziehungsweise Angehörigem der Jugendfeuerwehr auch Ausbildungskosten, Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung sowie den Betrieb von Werkstätten. Für das Jahr 2019 beträgt diese Pauschalförderung im Regierungsbezirk rund 2,4 Millionen Euro. Zudem stehen Mittel für die Unfallfürsorge der Feuerwehrangehörigen sowie Sachmittel in Höhe von 500 000 Euro zur Verfügung.