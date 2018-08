Viel Begeisterung, aber auch viel Arbeit

Stimpfach -Rechenberg (rim) - Seit einem Jahr gibt es in Stimpfach eine Kinderfeuerwehr. Die neue Abteilung, die der Stimpfacher Wehr langfristig den Nachwuchs sichern soll, wird von den Kindern bislang ganz hervorragend angenommen. Gleichwohl bedeutet das neue „Löschlöwen“-Projekt für die Mitglieder der Stimpfacher Wehr aber auch ganz viel Arbeit, sagt der stellvertretende Kommandant Simon Schenk, der die Kinderwehr in Stimpfach initiiert hat.

Herr Schenk, seit einem Jahr gibt es in Stimpfach die „Löschlöwen“. Wie fällt Ihr Fazit bis hierhin aus?

Unsere Kinderabteilung hat sich ganz ausgezeichnet entwickelt. Wir sind vor einem Jahr mit 19 Kindern gestartet, zwei Buben sind zwischenzeitlich neu dazugekommen. Ein Kind, das jetzt seinen zehnten Geburtstag hatte, ist in die Jugendwehr gewechselt. Genau so soll es laufen. Wir hoffen, dass diese positive Entwicklung weiter anhält.

Sie wollen mit Ihrer neuen Löschlöwen-Gruppe, Kinder ja möglichst früh an die Feuerwehr binden, ehe sie andere Hobbys entdecken und womöglich an andere Vereine verloren gehen. Wie schaffen Sie es, die Feuerwehr für die Kinder so spannend zu machen, dass sie Ihnen nicht doch wieder von der Fahne gehen. Wehrtechnische Übungen sind mit Sechs- bis Zehnjährigen doch kaum möglich?

Das stimmt. Man kann mit kleinen Kindern natürlich noch keine schweren Feuerwehr- oder Atemschutzübungen machen. Dafür sind sie körperlich noch nicht stark genug. Aber man kann den Kindern dennoch sehr vieles rund um die Feuerwehr beibringen. Und das kann durchaus Spaß machen. Wir wissen, dass unser Programm für die Kinder nicht langweilig ist.

Was bringt Sie zu dieser Gewissheit?

Unsere Löschlöwen treffen sich derzeit zweimal im Monat, immer den ersten und dritten Mittwoch eines Monats. Das ist unseren Kindern zu wenig. zumindest sagen sie uns das. Sie würden gerne wöchentlich zur Feuerwehr kommen.

Und warum bieten Sie das nicht einfach an?

Das würde unsere personelle Kapazitäten schlicht überfordern. Die Betreuung einer Kinderwehr ist einfach enorm aufwendig. Zum Vergleich: Für unsere Jugendwehr haben wir einen sechsköpfigen Betreuerstab, bei der Kinderwehr sind es 12 Leute, die die Gruppe betreuen und das Programm gestalten.

Wie sieht dieses Programm denn eigentlich aus, wenn die Kinder noch keine Brandschutzübungen machen dürfen...

Als wir begonnen haben, ging es erst mal um ein paar theoretische Dinge, wir haben uns Ausrüstung, Fahrzeuge und Uniformen angeschaut.

Hört sich nicht so wahnsinnig spannend an.

(lacht) Sie irren sich. Das hat den Kindern großen Spaß gemacht. Geräte- und Fahrzeugtechnik kann man durchaus spannend vermitteln. Aber natürlich bieten wir noch einiges mehr. Darunter sind durchaus anspruchsvolle Sachen. Unter anderem haben die Kinder eine Einführung in Erste Hilfe bekommen. Dazu sind extra zwei Ausbilderinnen vom DRK zu uns gekommen. Wir haben außerdem ein sogenanntes Notruf-Telefon angeschafft und mit unseren Kids geübt, wie ein Notruf korrekt abzusetzen ist. Im Übrigen haben wir auch schon das Löschen geübt. Das wurde aber kindgerecht gestaltet. Genauso wie zum Beispiel die Wasserentnahme über einen See oder einen Hydranten. Für die Kinder ist das alles absolut aufregend.

Aber wiederholt sich das nicht alles irgendwann und wird dann langweilig für Kinder?

Wiederholungen, etwa bei den Erste-Hilfe-Übungen, sind durchaus wichtig. Aber wir bringen auch regelmäßig Neues mit ein. Als nächstes werden wir zum Beispiel den Umgang mit einem Feuerlöscher ausprobieren. Außerdem planen wir kindgerechte, feuerwehrtechnische Experimente. Und es wird auch immer ganz viel miteinander gespielt. Langeweile kennt man bei den Löschlöwen nicht.

Sind die Löschlöwen eigentlich reine Männersache oder haben sich auch ein paar Mädchen getraut?

Es sind tatsächlich vorwiegend Jungs, aber zwei Mädchen haben wir auch im Team und die sind engagiert dabei.

Ist die Kinderwehr auch aus finanzieller Sicht eine Herausforderung für die Stimpfacher Wehr?

Nein. Zum einen bekommen wir pro Mitglied, auch bei der Kinderwehr, 20 Euro von der Gemeinde. Zum anderen erhalten wir gerade für unsere Kinderwehr immer wieder Geld von Sponsoren, damit konnten wir unter anderem unsere Löschlöwen-T-Shirts finanzieren oder auch das Notruf-Telefon.

Im Landkreis Schwäbisch-Hall sind Kinderwehren nichts Ungewöhnliches. Sie waren seinerzeit die zehnte Wehr im Kreis, die eine solche Abteilung ins Leben gerufen hat. Im Ostalbkreis gibt es aktuell nicht eine Kinderwehr, obgleich auch hier einige Feuerwehren Nachwuchssorgen quälen. Wie erklären Sie sich das?

Eine Kinderwehr bedeutet Arbeit. Wir haben hier einen Betreuerschlüssel ähnlich wie beim Kindergarten oder der Schule. Das kostet Zeit und bindet ganz viel Personal. Gerade kleine Wehren, die womöglich ohnehin schon wenig Aktive haben, können das nicht noch zusätzlich leisten. Außerdem bleibt abzuwarten, ob sich unser Aufwand am Ende tatsächlich wie gewünscht für die aktive Wehr auszahlt. In unserem Landkreis fehlen derzeit langfristige Erfahrungswerte, wie viele Kinder tatsächlich den Weg von der Kinder- und Jugendwehr in die aktive Wehr durchlaufen. Fakt ist aber, dass es bei den Wehren kaum Quereinsteiger gibt, die ohne Erfahrung in einer Jugendwehr später als Erwachsene den Weg in die Feuerwehr finden.

Kontakt:

Informationen zur Kindergruppe gibt es beim Leiter Kindergruppe Löschlöwen, Simon Schenk, Mobil 0160 / 92028788 oder per E-Mail: Löschlöwen@feuerwehr-stimpfach.de