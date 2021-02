Videowettbewerb „Fasnet trotz Corona“ - jetzt abstimmen!

Die Narren und Hexen der Region trauern - in diesem Jahr ist die Fasnet einfach anders. Obwohl wegen der Pandemie alle Veranstaltungen abgesagt wurden, wollen sich viele Zünfte die närrische Lebensfreude nicht nehmen lassen. Mit kreativen Ideen beweisen die Narren in diesen Tagen, dass man Fasnet-Feeling und Infektionsschutz vereinen kann. Schwäbische.de will dieser Kreativität eine Plattform bieten und veranstaltet den Videowettbewerb „Fasnet trotz Corona“ für die Zünfte der Region.

Vom Allgäu bis in den Schwarzwald, von der Ostalb bis an den Bodensee - Schwäbische.de hat die Zünfte, Guggenmusiker und Gardegruppen dazu aufgerufen, uns ihr Brauchtum in einem rund 90-sekündigen Video zu zeigen. Die Clips sollten informativ, witzig, musikalisch, ungewöhnlich oder actiongeladen sein. Die einzige Grenze waren Corona-Regeln: Wir haben nur Videos berücksichtigt, in denen die geltenden Corona-Verordnungen des Landes eingehalten wurde. Dafür hat uns jede Gruppe erläutert, wie das Video entstanden ist.

Jetzt für dein Lieblingsvideo abstimmen!

Für das originellste Video hat Schwäbische.de eine Siegprämie von 1000 Euro für die Nachwuchsarbeit im Verein ausgeschrieben. Dazu bekommt die Gewinner-Zunft eine ganze Seite in der Schwäbischen Zeitung und auch einen Platz auf Schwäbische.de.

Fast 30 Gruppen aus dem ganzen Südwesten haben uns ihre Videos geschickt - und ihr dürft jetzt abstimmen. Schaut euch hier die Clips der Zünfte und Musiker an und sucht danach im Voting nach eurem Favoriten. Das Voting findet ihr unter diesem Artikel und unter jedem einzelnen der eingesendet Fasnet-Videos.

Achtung: Von jedem PC oder Endgerät kann nur einmal abgestimt werden.

Das Team von Schwäbische.de wünscht viel Spaß mit den Videos und hofft auf etwas Fasnet-Stimmung für euch zu Hause.