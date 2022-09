Video: Alexander Köhler und sein Wettkampfhahn

Seit den 1990ern treten einmal im Jahr Hähne aus dem Virngrund in Rosenberg in den Wettstreit. Am kommenden Sonntag, 11. September, findet zum Abschluss des Kinderferienprogramms das traditionelle Hahnenwettkrähen statt.

Besucherinnen und Besucher können dabei auf den Hahn tippen, der in einer gesetzten Zeitspanne am meisten kräht. Jungzüchter Alexander Köhler aus Zollhof macht mit seinem "Maran", einer französischen Hahnenrasse, ebenfalls mit.

Im Interview mit Schwäbische.de erzählt der 18-Jährige außerdem, was ihn an der Geflügelzucht reizt, ob und wie er seinen Hahn auf den Wettkampf vorbereitet und warum ein Hahn überhaupt kräht:

